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日排核廢水 原能會主委：2年前就預料 日在「測風向」

台灣新聞組／台北23日電
日本擬將福島核廢水排入海洋，原能會主委謝曉星22日舉行臨時記者會說，他兩年多前就預料日本將排放核廢水。（記者陳煜彬／攝影）
日本擬將福島核廢水排入海洋，原能會主委謝曉星22日舉行臨時記者會說，他兩年多前就預料日本將排放核廢水。（記者陳煜彬／攝影）

日本擬將福島核廢水排入海洋，外界質疑原能會未超前部署，原能會主委謝曉星不僅槓上媒體，甚至駁斥駐日代表謝長廷「台灣三座核能發電廠的廢水也曾排放入海」說法。謝曉星昨說，他兩年多前就預料日本將排放核廢水，但避免彈性疲乏，在日本正式排放前，原能會不必特別召開記者會，且日本現在是「測風向」，核廢水是否入海可能有變化。

媒體前天詢問，日方宣稱核廢水處理過後就可以飲用？謝曉星一度激動說，「不要拿日本說法來問我，當你知道這是核廢水、是髒水，你會飲用嗎？」他還反問「現在排放了嗎？誰知道兩年後的事情會有什麼變化？」

謝曉星的回應，引發各界撻伐，民記黨北市議員王世堅批評，謝曉星態度傲慢，原能會並未超前部署。民進黨立委管碧玲表示，謝曉星若兩年前就知道日本會排核廢水，因應計畫是什麼？應該回歸專業說真話，讓人民放心。

謝曉星昨天舉行臨時記者會指出，「未超前部署」的說法會打擊大家，原能會早在四年前就要求輻射監測中心對台灣近海做背景輻射調查，兩年多前原能會「包括他本人」就預料到日本若要排放核廢水，99%會選海洋放流。

外界質疑原能會不願舉辦記者會說明，謝曉星說，原因是不希望產生疲態，怕大家習慣、心情放鬆，這是一種管理方式，若真正排放後，將仿照中央疫情指揮中心，每周、甚至每天都開記者會說明。

日本排放核廢水是否會有變化？謝曉星說，不是不可能，一是首相若換人，二是若日本針對地下水隔絕技術到位，到明年不會累積至137萬公噸核廢水，「因此是有可能的」。

謝曉星表示，日本提前兩年做決定，是因為國際原子能總署幫忙背書、又有美國支持，不過美國後來改口中立，南韓第一時間反對，現在態度也軟化，「日本是在測風向」，但台灣還是要堅決反對排放，讓日本不得不想一想，若可以將地下水完全或大部分隔離，「坦白說相關問題就解決了」。

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