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新聞眼／「先知」無作為 原能會與現實處平行時空

記者 吳姿賢
原能會主委謝曉星。（記者吳姿賢／攝影）
原能會主委謝曉星。（記者吳姿賢／攝影）

日本排放核廢水引發國際爭議，鄰國首當其衝。面對民眾擔憂，向來號稱「全民的原能會」連日來未曾舉辦記者會對外釋疑，原能會主委謝曉星卻說「兩年前就預料到」，還說日本是在測風向，令人不禁要問，如此「先知」，這兩年來，原能會究竟超前部署了什麼？若日本是在測風向，難道原能會不需大力抗議「逆風向」。

海洋大學研究，核廢水最快一年半就會流向台灣外海，不僅漁民權益受影響，民眾也擔心放射性物質「氚」將累積在海洋生物，影響食安健康。

面對民眾的不安，高度專業的原能會竟反問，「你知道是髒水，你會喝嗎？」被要求開記者會則反嗆「現在還沒排放」，全然看不出專業和誠意，難怪連執政黨立委都看不下去。

謝曉星22日聲稱「日本在測風向」，核廢水是否排放入海還有變數。民眾不免質疑，若日本真是測風向，台灣政府不正該全力反對、尋求轉圜餘地？除了透過外交單位轉交反對信函給日本政府，原能會依然保持靜默，連反對信函送出十多天被日方「已讀不回」也未吭聲，還幫日方緩頰說「這是專業問題，所以需要更長時間回應」，立場太軟弱；遑論還有駐日代表謝長廷接連發表「助」日言論，台灣更難有一致對外的聲音。

原能會宣稱，兩年前就預測日本將排放核廢水，但這兩年來，除了在立法院回應立委質詢外，從未提前對社會預警或公開提出評估報告，甚至日本至今都已宣布十天了，原能會對外溝通態度同樣消極，臉書粉絲團則不停宣傳自家科普展，一字不提核廢水，彷彿與現實社會處在平行時空。

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