勞部擅改初審文字 綠委轟藐視國會

勞動部長許銘春（中）21日出席衛環委員會，主要針對智能化職安、工安及公安總體檢與災害後危機處理及救濟專案報告。(記者林俊良／攝影)

立法院衛環委員會日前初審通過「勞工 職業災害保險 及保護法」草案，但衛環委員會召委、民進黨 立委陳瑩昨天說，勞動部竟擅自竄改部分條文的說明欄文字，且內容與附帶決議結論違背，痛批勞動部藐視國會。

陳瑩說，「不要以為立委都是傻瓜」，委員會審完，勞動部還動手腳，難道真不小心？

勞動部職安署長鄒子廉承認作業疏失，坦言同仁在立法說明文字調整、敘述確有不洽當的地方，但絕非刻意竄改也非藐視國會，對疏失願承擔責任。勞動部長許銘春解釋，相信同仁非惡意，僅是作業疏忽，她站在首長立場體恤同仁辛苦，但疏失不該發生，署長也未善盡督導責任，勞動部會在兩周內查明，提出檢討報告。

陳瑩表示，當初她提修正動議，在政院版草案第81條刪除「其他社會保險勞工」文字，用意是避免排擠到有實質工作、雇主卻未加保的勞工，否則這類勞工恐被當成只有國保，喪葬補助只能領9萬元台幣，永久失能只能月領5000元，拿掉後喪葬補助有108萬、永久失能月領2萬4000元，差了200多萬元，但勞動部卻擅改成「衡酌該等因參加其他社會保險，可獲該社會保險資源，提供適度之補助。」違反該法精神，失去對勞工保障。

陳瑩還說，初審通過的立法說明只有兩點，後來卻多出一點，指基於國際慣例及國際平等互惠原則，非法移工不得享有台灣各種社會保險及補助請求權，跟民進黨立委范雲提出的附帶決議要求給予必要補助完全違背。