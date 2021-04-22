我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

勞部擅改初審文字 綠委轟藐視國會

記者葉冠妤／台北22日電
勞動部長許銘春（中）21日出席衛環委員會，主要針對智能化職安、工安及公安總體檢與災害後危機處理及救濟專案報告。(記者林俊良／攝影)
勞動部長許銘春（中）21日出席衛環委員會，主要針對智能化職安、工安及公安總體檢與災害後危機處理及救濟專案報告。(記者林俊良／攝影)

立法院衛環委員會日前初審通過「勞工職業災害保險及保護法」草案，但衛環委員會召委、民進黨立委陳瑩昨天說，勞動部竟擅自竄改部分條文的說明欄文字，且內容與附帶決議結論違背，痛批勞動部藐視國會。

陳瑩說，「不要以為立委都是傻瓜」，委員會審完，勞動部還動手腳，難道真不小心？

勞動部職安署長鄒子廉承認作業疏失，坦言同仁在立法說明文字調整、敘述確有不洽當的地方，但絕非刻意竄改也非藐視國會，對疏失願承擔責任。勞動部長許銘春解釋，相信同仁非惡意，僅是作業疏忽，她站在首長立場體恤同仁辛苦，但疏失不該發生，署長也未善盡督導責任，勞動部會在兩周內查明，提出檢討報告。

陳瑩表示，當初她提修正動議，在政院版草案第81條刪除「其他社會保險勞工」文字，用意是避免排擠到有實質工作、雇主卻未加保的勞工，否則這類勞工恐被當成只有國保，喪葬補助只能領9萬元台幣，永久失能只能月領5000元，拿掉後喪葬補助有108萬、永久失能月領2萬4000元，差了200多萬元，但勞動部卻擅改成「衡酌該等因參加其他社會保險，可獲該社會保險資源，提供適度之補助。」違反該法精神，失去對勞工保障。

陳瑩還說，初審通過的立法說明只有兩點，後來卻多出一點，指基於國際慣例及國際平等互惠原則，非法移工不得享有台灣各種社會保險及補助請求權，跟民進黨立委范雲提出的附帶決議要求給予必要補助完全違背。

保險 勞工 民進黨

上一則

賀德芬查「小英論文」 告教長求償千萬

下一則

協造潛艦英籍顧問墜谷亡 國安系統下令「保密」

延伸閱讀

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜
拜登國會演說前 將公布兆元「美國家庭計畫」

拜登國會演說前 將公布兆元「美國家庭計畫」
紐約長島華裔姊妹集會反仇亞 逾300人聲援

紐約長島華裔姊妹集會反仇亞 逾300人聲援
力挺華府成州 拜登政府發表「政策立場」

力挺華府成州 拜登政府發表「政策立場」

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45
考試院前院長許水德今舉行告別式，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

2021-04-19 10:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局
25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智

25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智
比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜