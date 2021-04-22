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丁怡銘嗆游辦 藍委籲朝野譴責蘇貞昌

台灣新聞組／台北22日電
行政院長發言人丁怡銘昨陪同院長蘇貞昌到南投縣視察，成媒體鏡頭焦點。(記者賴香珊／攝影)
行政院長發言人丁怡銘昨陪同院長蘇貞昌到南投縣視察，成媒體鏡頭焦點。(記者賴香珊／攝影)

因牛肉麵事件下台的行政院前發言人丁怡銘，3月獲聘政院顧問後，又傳出致電立法院長游錫堃辦公室「興師問罪」風波。國民黨立院黨團書記長鄭麗文昨天表示，民進黨團若還有一點自尊，應朝野齊聲譴責行政院長蘇貞昌。

鄭麗文還點名，面對丁怡銘「開嗆」游錫堃辦公室再惹議一事，行政院發言人羅秉成第一時間竟還公然說謊否認，也應該下台。

民眾黨立委張其祿也說，在憲政機制上，行政院顧問直接打電話到國會議長辦公室很不好，丁怡銘也沒這權力，且丁曾是政院發言人，應該理解這種行為不符合立法院與行政院間的倫理和慣例。

民進黨立委陳亭妃則指出，直接用電話詢問確實不適當，游錫堃已對外說明，立法院跟行政院有窗口、平台，這件事情也應回歸到體制，透過窗口來彼此了解比較不會造成不必要的誤會。

丁怡銘表示，他跟游辦的曾先生是十幾年好友，常針對政策交換意見，態度一向友好平和，曾也表示「沒有什麼嗆聲」，外界所謂衝突或質問都與事實不符。

丁怡銘指出，這段期間以來，行政院與立院黨團充分合作才能把防疫和經濟做到現在這麼好，對人民來說就是一個政府，不會分行政團隊還是立法院團隊，團結把事情做好才能爭取人民支持。

但鄭麗文質疑，蘇貞昌縱容一個妾身不明、犯重大錯誤被調查而辭職下台的丁怡銘，可以這麼囂張地打電話到游錫堃辦公室說三道四，嚴重破壞憲政秩序，汙辱國會議長，更凸顯蘇囂張目無法紀，破壞民主制度，「太不像話」。

民進黨 國民黨 防疫

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