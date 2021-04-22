新聞評論／游錫堃還記得憲政 蘇貞昌只記得權力

行政院長蘇貞昌。(本報資料照片)

行政院前發言人丁怡銘因哏圖造假下台，不旋踵，又被行政院長蘇貞昌悄悄請回行政院擔任顧問；如此欺瞞公眾的行徑，引起輿論大譁。更可議的是，在府院黨討論四大公投 案是否提對案時，因立院和政院意見不同，藏身政院的丁怡銘竟致電立法院長游錫堃辦公室興師問罪，質問其幕僚是否向媒體放話洩密。一個踐踏政治道德紅線的慣犯，行徑如此囂張，恐怕都是仗著蘇貞昌的寵幸而自以為不可一世。

檢視丁怡銘開嗆游錫堃辦公室的過程，政府內部協調運作的紛亂，也赤裸裸攤在太陽下。此事曝光後，行政院發言人羅秉成第一時間否認傳聞，稱國會全力支持行政院，雙方幕僚交換意見相當平和，他還要求媒體報導「自律」。誰料，游錫堃隨後一段公開談話，即間接證實此事。游錫堃說，立法院和行政院都是「憲政機關」，應該互相尊重，有什麼事應該循「正常管道」，才能避免無謂紛擾。

游錫堃這段軟中帶硬的談話，說明了四件事：第一，丁怡銘確曾去電游錫堃辦公室興師問罪，且姿態甚高；第二，丁怡銘代表行政院去電，在游錫堃看來，不認為是兩院間溝通的正當方式；第三，游錫堃的談話無異打臉羅秉成，證實他稍早否認此事是在向公眾說謊；第四，游錫堃以「立法院、行政院都是憲政機關」，提醒蘇貞昌必須對等尊重立法機關，也暗示對方的做法太超過。

多虧游錫堃還記得「憲政」這件事，若非他重提，整個蔡政府恐怕早已忘記了它的存在。近幾年，蔡政府「黨政不分」的情況日趨嚴重，尤其政府機關和公營事業用人不僅「唯綠是問」，更到了民進黨 派系輪流分贓的地步。民進黨除「寄生國家」，憲政的五權分立也不斷向黨傾斜；而民進黨立委在國會扮演的都是「護航」行政部門的角色，鮮少監督。區區一個丁怡銘，都敢隨便打電話到游錫堃辦公室開嗆，即可知，民進黨立院黨團把自己當成「橡皮圖章」有多久了。

再數一下最近發生的事：「促轉會」是兩年期的任務編組機構，行政院要一延再延，立法院只有在野黨表示反對，綠營立委何曾發過一語？獨立機構NCC關掉中天電視，還指定繼任電台，民進黨團也覺得只是剛好而已吧？嘉義一男子在路旁向總統車隊揮舞國旗，竟遭逮捕，並依「公共危險罪」送辦，民進黨立委為此表達過任何不妥的意見嗎？

無論如何，游錫堃還記得「憲政」，記得立法和行政是分立的機構，但對自傲自慢的蘇貞昌而言，除了緊抓手中權力，他還記得什麼？蘇貞昌的起心動念之間，如果還有什麼服務人民、貢獻國家的理想，為何身邊只少了一個網路文宣高手即惶惶不安，非要將他從後門偷渡 進來以便貼身使喚？而如果丁怡銘在下台的三個月有任何反省，他怎會一回到政院就故態復萌，敢於跨院去向立法院長辦公室嗆聲？如果羅秉成還記得丁怡銘的前車之鑑，如果還知道政治品格的重要，政府發言人怎能信口向公眾說謊而面不改色？

蘇貞昌對丁怡銘的寵溺與包庇，乃至游錫堃此際的回槍反擊，都被外界放在「派系鬥爭」的框架下檢視，認為這與黨政人事拉扯和派系奪權有關。這種情況，對照游錫堃提到的「憲政」原則，更顯得格外諷刺。國家的憲政機構，被蔡總統依派系分贓打造成恐怖平衡的架構，只有派系失去平衡時，才又傳出回歸憲政的吶喊，這是多麼可悲！但無論如何，蘇貞昌的徇私、護短和霸道，至此也圖窮匕現了。