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台國防部提「飲水思源」 反對拆營區內兩蔣銅像

記者洪哲政、陳熙文／台北22日電
針對促轉會要求拆除蔣中正銅像，國防部提「千字文」反對拆除。圖為被拆的銅像。(本報資料照片)
針對促轉會要求拆除蔣中正銅像，國防部提「千字文」反對拆除。圖為被拆的銅像。(本報資料照片)

促轉會去年10月公布移除緬懷威權統治者之象徵統計，國防部所屬空間「零進度」，民進黨立委提案認為國防部不尊重法治，凍結預算案「國內旅費」20萬元(台幣，約7000美元)，要求國防部說明。國防部因此提出「千字文」，反對拆除要求。

國防部表示，蔣中正與蔣經國兩位故總統是國軍步入現代化與國家化的重要領導者，基於尊重歷史及飲水思源立場，相關紀念物具承先啟後意涵；國防部轄管的兩蔣塑像均於各營區範圍內，並非促進轉型正義條例第5條提及「出現於公共建築或場所」的紀念物。國防部配合轉型正義政策推動，會持續與促轉會保持密切聯繫，並依該會建議處置，非僅拆除單一選項，可採取多元方式達成社會和解。

另據促轉會調查，台南市境內以「中正」等威權象徵命名的道路有38條，居全台各縣市之冠，台北市僅剩2條，但北市公共空間的蔣介石銅像仍有94座。

根據促轉會「全國公共空間與威權統治相關街路名稱之沿革與統計調查」顯示，1945年11月「台灣省行政長官公署」頒布「台灣省各縣市街道名稱改正辦法」，該辦法規定，凡街道名稱「紀念日本人物、伸揚日本國威、顯為日本名稱」，都須在兩個月內重新命名。

不過，國防部表示，對於公共空間的定義，法律概念為「供不特定多數人共同使用、集合並得以出入之場所」，但審視國軍所屬營區，為官兵專屬之駐訓場域，國防部轄管的兩蔣塑像均於各營區範圍內，不符促轉條例範疇。

國防部 日本 台灣

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