踩憲政紅線？傳丁怡銘回鍋後 嗆游錫堃幕僚

行政院前發言人丁怡銘（左）去年引發「牛肉麵風波」之後，行政院長蘇貞昌（左二）曾帶著他向業者致歉。(本報資料照片)

行政院前發言人丁怡銘回鍋政院獲聘有給職機要顧問引發爭議，又傳出丁回任後曾因反萊豬等公投 案，致電質問游錫堃幕僚有無向媒體放話。曾致電立法院長游錫堃辦公室，對游幕僚「開嗆」，質問是否向媒體放話；行政院前天先表示「開嗆」之說與事實不符，行政院長蘇貞昌也為丁緩頰，但游錫堃受訪時未否認傳言，還表示「立法院與行政院都是憲政機關，應本於平等、相互尊重原則」。

游錫堃更向行政院喊話表示，如果有什麼意見或事情，兩院也有正常管道，可以循正常管道溝通，才能避免外界無謂的臆測及紛擾。

行政院長蘇貞昌昨到彰化市視察烏溪伏流水工程，被問到丁曾致電給立法院疑似「嗆聲」，蘇貞昌表示，一向要求幕僚對外溝通要平和，感謝立法院這段期間以來支持，讓行政團隊為國家做事，他覺得大家都是一起為國家做事，大家應該互相加油。

丁怡銘去年因牛肉麵事件下台，3月獲聘政院顧問；傳出府院黨高層是否提出「護藻礁 」、「反萊豬」等公投對案開會，會後消息經媒體曝光，丁怡銘直接致電游辦公室，質問游幕僚是否向媒體放話。

行政院發言人羅秉成表示，為使政策推行順利，行政院與立法院幕僚經常彼此交換相關意見，相互熟識，態度向來和諧，媒體所稱「開嗆」云云，不僅與事實不符，更未向當事人求證。他說，丁怡銘卸任行政院發言人後，也從未參與行政立法協調會報，該項報導內容錯誤百出。羅也說，蘇貞昌向來治軍嚴謹，秉持政府一體的態度，這段期間也在行政、立法共同合作下，才能一起福國利民。

記者向丁怡銘本人查證，丁表示，以蘇院長及政院發言人的說法為準。另有政院人士指出，丁怡銘與接電話的立院人士為好友，可能講話「比較直」，但沒有「開嗆」。

但對於丁怡銘是否有打電話「興師問罪」？游錫堃昨受訪時未否認，並指出，立法院與行政院都是憲政機關，應本於平等、相互尊重原則。至於是否覺得不受尊重？游錫堃說，細節部分不談，「我沒有其他要講的」。記者追問，是否有跟政院反映溝通上問題，游也說「我想我就講這樣就好」。