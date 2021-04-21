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子弟兵沒分寸 「霸道總裁」蘇貞昌護短丁怡銘

記者 陳熙文、林河名
行政院前發言人丁怡銘再爆曾致電立法院長游錫堃辦公室，對游幕僚「開嗆」。行政院長蘇貞昌緩頰表示，一向要求幕僚對外溝通要平和。(記者黃仲裕／攝影)
行政院前發言人丁怡銘再爆曾致電立法院長游錫堃辦公室，對游幕僚「開嗆」。行政院長蘇貞昌緩頰表示，一向要求幕僚對外溝通要平和。(記者黃仲裕／攝影)

行政院長蘇貞昌上任以來，一直用「霸道總裁」的行事風格，爭取民眾掌聲，蘇貞昌「當機立斷」的作風固然很對民眾的胃口，但在用人方面的「曹操」個性，猜疑居多，台鐵局長懸缺三個月即是一例；而他對不歸類在「自己人」的下屬，大刀闊斧，毫不手軟，台南、高雄警察局長因治安被拔官，可見其「當機立斷」成了「當機立拔」。

但蘇貞昌對自己人「用人不疑」的一面，也發揮得淋漓盡致。從行政院前發言人丁怡銘回鍋獲聘顧問來看，即見蘇對自己人的愛護，就算全世界都想與之切割，他仍處處維護，讓丁能發揮長才。

這樣的「霸道總裁」，雖得下屬擁戴，卻勢必跟全世界為敵。尤其蘇貞昌用人上的霸道，不只是拔官神速，而是什麼部會的人事都想管一管，地方警察局長要管，公股行庫人事也管，連交通部的台鐵局長也有意見，難怪被國民黨前主席朱立倫形容「手伸得又深又長」。

蘇貞昌的霸氣外露，難免也讓子弟兵有樣學樣。就算丁怡銘打電話到國會議長辦公室沒有「開嗆」，但正如立法院長游錫堃所說，立法院與行政院都是憲政機關，應本於平等、相互尊重原則，「兩院也有正常管道，可循正常管道溝通」，政院顧問打電話質問立院幕僚，這在民主國家已是踰越之舉。

用人爭議再起，蘇會依然固我或是壯士斷腕？但無論如何，再怎樣霸氣，都該約束子弟，守住政治分寸，特別是不能踩踏權力分立的憲政紅線。

警察 台鐵 國民黨

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