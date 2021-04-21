重磅快評／丁怡銘回任起手式為蘇貞昌添了麻煩

丁怡銘傳出回任後曾因反萊豬等公投案致電立法院長游錫堃辦公室問罪。（圖／行政院提供）

媒體報導，行政院前發言人丁怡銘上月悄悄回任獲聘為行政院顧問，府院黨高層日前召開公投 對案會議，會後消息經媒體曝光，丁怡銘致電立法院長游錫堃辦公室，質問游幕僚有無向媒體放話；行政院發言人羅秉成上午直斥報導不實，希望媒體自律，做好查證；只是，沒多久，游錫堃就技巧打臉行政院。看來，丁怡銘回任的起手式又為蘇貞昌添了個麻煩。

為因應八月公投，蔡英文 總統四月十一日在官邸召集執政黨內高層會商公投案對策，拍板確定不提公投對案。翌日總統府發言人張惇涵出面說明，指會中達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識，他並轉述蔡總統的說法，指民進黨作為執政黨，必須負責任、傾全力向社會各界說明。

這場會議出席者眾，包括副總統賴清德 、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、立院黨團總召柯建銘及黨內各派系領袖，會中不僅達成不提公投對案共識，總統府翌日也主動說明，要說消息被媒體曝光，也不是什麼「罪大惡極」之事，真有消息走漏，管道也不能斷言就是游錫堃辦公室，丁怡銘按捺不住直接向游錫堃辦公室興師問罪，動作的確引人側目。

接替丁怡銘位子的行政院發言人羅秉成明快危機處理，率指媒體報導內容不實，希望媒體自律做好查證，但自己卻疏於查證，斷然否認丁怡銘有致電游錫堃辦公室；沒想到，游錫堃沒有「配合」演出，不僅沒有否認媒體報導，反而加碼演出，藉機向行政院「喊話」表示，只要循正常管道溝通，就可避免外界臆測或紛擾。

姑且不論游錫堃的動機為何，但顯然他這些話已經證明媒體的報導為真，丁怡銘確實有打這通電話，而且游錫堃還暗罵丁怡銘打電話到辦公室興師問罪不是「正常溝通管道」，不僅修理了丁怡銘，也沒給蘇貞昌好臉色看。

從林佳龍去職、王國材繼位，到丁怡銘回任，蘇系和正國會關係緊張，英系也有怨言，陳亭妃、陳明文箭指蘇貞昌用人「要注意社會觀感」、質疑「部長下台、次長升官」的用人邏輯，都打中蘇貞昌的痛腳；丁怡銘復出之始即直搗游錫堃辦公室，手法粗糙，再配合羅秉成幫倒忙，給了游錫堃從容出手反擊的機會，縱使這一擊不能推倒蘇貞昌，但至少也一吐近日來的悶氣！

台北市議員王世堅說得很對，丁怡銘打電話到立法院長游錫堃辦公室開嗆，如果屬實就「罪加一等」；只是，蘇貞昌根本就不在乎，他要的網軍、哏圖、大內宣，就算丁怡銘真的嗆了游錫堃辦公室，那又算得了什麼？(取材自聯合新聞網「重磅快評」)