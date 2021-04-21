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邱太三：只要善意諒解 就能務實處理兩岸事情

記者李仲維／台北21日電
陸委會主委邱太三。(本報資料照片)
陸委會主委邱太三。(本報資料照片)

陸委會主委邱太三昨接受中央社專訪時表示，他提出的「建設性模糊」不是文字上的模糊，而是心態上的善意諒解，只要善意的諒解，其實大家就能務實處理後續的事情。

對於外界解讀美日聯合聲明象徵對台灣事務關心達到新高度，邱太三認為，國際與中國大陸於不同領域對峙的情形之下，對台灣而言「危險」與「機會」並存，「在短時間看來，機會還是多了一點」。

至於機會，邱太三稱，與中共總書記的未來時程規畫不無關係。

邱太三表示，中國共產黨第二十次全國代表大會將於明年舉行，外界預料將會開啟中共總書記習近平的第三任期。對習近平而言，必須拿出相對應的治理政績服人，以支撐他不受任期限制的正當性。他認為，這是兩岸關係和平發展的機會。

邱太三指出，隨著防控落實與疫苗接種，全球疫情可望在今年底到明年初逐漸受控，國際情勢會有變化，兩岸的互動也可望有一些進展，在後疫情時代，各項交流都會慢慢恢復，藉此機會「調身體」，讓未來兩岸恢復「健康有序」交流，是首要任務。

至於他上任後拋出的「建設性模糊」，邱太三說，外界太執著在文字上的模糊，他的意思是心態上的諒解，「只要善意的諒解，其實大家就能務實處理後續的事情」。而兩岸如果要維持互動交流，首要是找出「最大公約數」。

邱太三表示，中國大陸一直提和平發展，台灣也認為和平發展是主軸，這是雙方不用共識與爭辯的立基點。兩岸有很多事務性的議題可以推展，促進雙方對彼此政治意向的認知、理解與包容，但如果社會、文化、教育、觀念沒有程度上的接近，「再去講下一個階段的東西，都是太難」。

邱太三說，「大陸要很清楚，你寄希望於台灣人民，應該有什麼態度，不聽話就軍機繞台，這不會是寄希望於人民的作法。」他對中共不斷武力威脅，非常不以為然。

邱太三強調，對岸在只承認「九二共識」的情況下，可以拿著「九二共識」在國際社會宣稱台灣是內政問題，然而國民黨卻沒有能力在國際社會上澄清，以致讓台灣在國際被排擠，要參與國際組織還得仰賴大陸的鼻息。

至於習近平提出的探討「一國兩制」台灣方案，邱太三認為，顯然「一國」指的是中華人民共和國，而且只有探討台灣方案，代表「他是中央，你是地方特別行政區」，這種作法說明沒有中華民國的存在，更沒有探討大陸方案的權利，雙方不僅不對等，中共也藉機表明，「一個中國的意涵，就是中華人民共和國」。

台灣 中國 中共

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