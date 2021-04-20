我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

無責還升官 王國材接交通部長藍綠都質疑

台灣新聞組╱台北20日電
太魯閣號事故現場清水隧道恢復通車，交通部長林佳龍清晨五時許從宜蘭搭乘首班列車，途中行經清水隧道。（圖：台鐵提供）
太魯閣號事故現場清水隧道恢復通車，交通部長林佳龍清晨五時許從宜蘭搭乘首班列車，途中行經清水隧道。（圖：台鐵提供）

交通部長林佳龍為太魯閣號事故請辭獲准，行政院昨天宣布，現任交通部政務次長王國材接任交通部長，原次長一職由鐵道局長胡湘麟接任；行政院長蘇貞昌認為台鐵遇此大難，期望新任交通團隊必須痛定思痛，持續秉持務實態度與精神，找回台鐵人的光榮。

行政院公布交通部政次王國材接任交通部長，藍綠看法不一，綠營立委說，王國材有交通專業，希望能恢復人民對台鐵的信心。藍營立委則質疑，負責督導「重大工程督導會報」查核小組的王國材，真的有資格擔任交通部長嗎？

不僅藍營立委有意見，就連綠營內部也有不同看法。民進黨立委陳明文昨在立法院交通委員會質詢時批評，原本的交通部長林佳龍為了台鐵太魯閣事件負政治責任下台，政次王國材卻不必負政治責任、反而升官，「這是什麼邏輯？我一直想不透。」

陳明文說，「部長下台是慣例，但政次都沒事，可以這樣嗎？」王國材不是事務官，歷任三任交通部政次，也經歷普悠瑪、太魯閣事故，「好像都沒有責任」，「人事安排值得大家更嚴厲的眼光及角度監督批評」。

交通部長今天交接，王國材昨受訪說，上任後三件事包括盤點台鐵工程、做好太魯閣號罹難者、受傷者的善後與照顧，另外就是進行台鐵組織調整。對於外界指他過去政次身分也應負責任，他說台鐵改革是他接任交長最重要的事，會全力以赴。

至於未來台鐵是否公司化，王國材說，他找工會談過，會先從組織局部調整，接著是財務課題；行政院希望改善台鐵體質，體質改善後相關的養護工作會較無後顧之憂，會在同仁權益不受影響下，再談下一階段的組織改造。

台鐵 太魯閣號 民進黨

上一則

「菊系」救火乖乖牌 有派系大山要闖

下一則

小車禍求償1999萬 法官：不是中樂透 判賠1.6萬元

延伸閱讀

督導台鐵邊坡工程擺爛？藍委：王國材沒資格接交長

督導台鐵邊坡工程擺爛？藍委：王國材沒資格接交長
太魯閣號事故公祭 林佳龍只接小英沒理蘇

太魯閣號事故公祭 林佳龍只接小英沒理蘇
辭職准了 林佳龍選新北市長或再戰台中 可能性不低

辭職准了 林佳龍選新北市長或再戰台中 可能性不低
政院准辭20日生效！ 林佳龍：感謝蘇院長成全

政院准辭20日生效！ 林佳龍：感謝蘇院長成全

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻