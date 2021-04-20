無責還升官 王國材接交通部長藍綠都質疑

太魯閣號事故現場清水隧道恢復通車，交通部長林佳龍清晨五時許從宜蘭搭乘首班列車，途中行經清水隧道。（圖：台鐵提供）

交通部長林佳龍為太魯閣號 事故請辭獲准，行政院昨天宣布，現任交通部政務次長王國材接任交通部長，原次長一職由鐵道局長胡湘麟接任；行政院長蘇貞昌認為台鐵 遇此大難，期望新任交通團隊必須痛定思痛，持續秉持務實態度與精神，找回台鐵人的光榮。

行政院公布交通部政次王國材接任交通部長，藍綠看法不一，綠營立委說，王國材有交通專業，希望能恢復人民對台鐵的信心。藍營立委則質疑，負責督導「重大工程督導會報」查核小組的王國材，真的有資格擔任交通部長嗎？

不僅藍營立委有意見，就連綠營內部也有不同看法。民進黨 立委陳明文昨在立法院交通委員會質詢時批評，原本的交通部長林佳龍為了台鐵太魯閣事件負政治責任下台，政次王國材卻不必負政治責任、反而升官，「這是什麼邏輯？我一直想不透。」

陳明文說，「部長下台是慣例，但政次都沒事，可以這樣嗎？」王國材不是事務官，歷任三任交通部政次，也經歷普悠瑪、太魯閣事故，「好像都沒有責任」，「人事安排值得大家更嚴厲的眼光及角度監督批評」。

交通部長今天交接，王國材昨受訪說，上任後三件事包括盤點台鐵工程、做好太魯閣號罹難者、受傷者的善後與照顧，另外就是進行台鐵組織調整。對於外界指他過去政次身分也應負責任，他說台鐵改革是他接任交長最重要的事，會全力以赴。

至於未來台鐵是否公司化，王國材說，他找工會談過，會先從組織局部調整，接著是財務課題；行政院希望改善台鐵體質，體質改善後相關的養護工作會較無後顧之憂，會在同仁權益不受影響下，再談下一階段的組織改造。