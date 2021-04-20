新聞評論／多少賠不起的災難 蘇貞昌卻只在乎宣傳

行政院前發言人丁怡銘（左）引發牛肉麵爭議後，行政院長蘇貞昌（右二）曾帶著他到「皇家牛肉麵重慶店」用餐，親自向店家道歉。(本報資料照片)

太魯閣號 事件偵結，主嫌李義祥等人依過失致死罪遭起訴，最高求刑僅七年；連檢察長也慨嘆：「法律太輕了！」49條人命，如此簡單交代，令人難平。交通部長林佳龍雖為此下台，卻未見政府對台鐵 管理及外包工程作出檢討，最後仍將陷入「今天公祭、明天忘記」的惡性循環。就在此際，傳出因哏圖造假下台的行政院前發言人丁怡銘已悄悄回鍋政院，讓人對蘇內閣的徇私虛假更感不齒。

丁怡銘的專長，並不是在獻策解決國家的實質問題，而是在宣傳造勢轉移焦點，把可議的國政包裝成美好假象，再發包給綠營網軍散播。這樣的官員愈多，政府的施政就愈扭曲，愈難監督，愈是只重浮面。何況，丁怡銘除了誇大宣傳，還為了掩飾萊豬進口政策之不當而刻意造假，顯示其官箴大有問題，哪裡還有資格再擔任政務官。

誰料，他去年11月下台，今年3月1日行政院長蘇貞昌就悄悄將他聘回行政院擔任機要顧問，月領近12萬元台幣，還刻意對立委隱瞞。這種「前門離開，後門回來」的手法，就是對整個社會的瞞天過海，暴露了蘇貞昌的徇私與狡猾。更可議的是，一個自詡「會做事」的政府，只少了一名失職的宣傳官就彷彿頓失所依，要想方設法讓他從後門偷渡進來。難道少了丁怡銘，蘇貞昌引以自豪的政績就會黯然無光？

太魯閣號事件奪走49條人命，竟只有幾名包商被追究過失責任，至於台鐵管理的粗疏大意、政府長期漠視問題的行政怠懶，乃至整個台灣 施工文化習以為常的草率，卻被略而不提。這樣的政府，根本還停留在「開發中國家」的散漫官僚心態，缺乏檢討反省的嚴謹用心，災難當然會一再發生。諷刺的是，從普悠瑪號出軌到太魯閣號撞車，人們看到的都是蔡政府敏於善後、工於哀悼的演出；但這些善後處理的積極若拿來提升政府行政管理的效能，不是更能避免人命的無謂損失嗎？

然而，蘇院長更在意的，卻是政績的包裝與宣傳，而不是用心做實事。也因此，他拖延批核林佳龍的辭呈，唯恐林佳龍一下台，輿論怒火就會燒向自己。這種心態，和他遲遲不批核台鐵的總體檢報告，遲遲不批懸缺數月的台鐵局長人事，如出一轍。與此同時，蘇卻瞞著整個台灣社會，讓因過請辭的丁怡銘悄悄回鍋行政院，繼續操盤他的政績粉飾工程。

太魯閣號的49條人命，要推給區區幾名包商承擔，顯然完全不成比例；就算再賠進林佳龍加蘇貞昌的職位，都不足以打平。但蔡政府對於這類「賠不起」的災難，似乎就只會用「隆重的公祭」打發。太魯閣號事件被稱為「低級錯誤」，而台灣這類低級錯誤何其多；對於要如何避免重蹈覆轍，政府又有什麼檢討？

以上周發生在台南科學園區的斷電事件為例，起因是一家科技廠的外包商不慎挖斷廠區的台電電纜；為此，僅台積電一個廠即損失10億元以上，並衝擊車用晶片的供應。同是下游包商的粗疏作業，同樣造成肇事者賠不起的損失；但這次出事地點並不是隨便的工地，而是堂堂的南科園區重鎮。試問，南科管理局對這類「低級錯誤」，難道沒有任何防範設計？

蘇貞昌自詡是「會做事的政府」，但從他處理太魯閣號事件的支支吾吾，對照他偷渡丁怡銘回鍋的取巧閃避，映現的是他喜好吹噓、內裡空洞的真相。蔡政府花8000多億大搞前瞻建設，卻連一個講究安全的施工文化都無法建立，這樣的國家會進步嗎？