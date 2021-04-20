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丁怡銘回鍋 藍諷蘇貞昌：作哏圖不能沒他

台灣新聞組╱台北20日電
國民黨立院黨團舉行「沒有丁怡銘網軍總司令，蘇貞昌不會治國？」記者會，由書記長鄭麗文（左）及總召費鴻泰（右）主持，鄭麗文批評，沒有丁怡銘帶領網軍掩護，蘇貞昌就不會治國。(記者鄭超文／攝影)
國民黨立院黨團舉行「沒有丁怡銘網軍總司令，蘇貞昌不會治國？」記者會，由書記長鄭麗文（左）及總召費鴻泰（右）主持，鄭麗文批評，沒有丁怡銘帶領網軍掩護，蘇貞昌就不會治國。(記者鄭超文／攝影)

行政院前發言人丁怡銘重返行政院擔任有給職顧問，引發熱議；國民黨立院黨團書記長鄭麗文昨天抨擊，行政院長蘇貞昌不能一天沒有丁怡銘，因為丁必須用政院職務，才能參與官方會議、指揮部會配合風向、作哏圖，「可悲啊！」

行政院前發言人丁怡銘去年因誤指「皇家傳承」牛肉麵使用萊牛辭職，不料近期卻遭爆料，已回鍋行政院擔任有給職顧問，月薪約12萬元。對此皇家傳承總經理陳家斌低調表示，「不好多說什麼，應該問問普羅大眾看法」，相信民眾自有看法，僅認為無法理解、很失望。但他也透露，不少來店顧客為他們打抱不平。

鄭麗文說，丁怡銘卸任發言人後從沒離開過行政院，每天照常上班，這是媒體界公開的秘密，現在蘇貞昌直接扶正、給予政院顧問高官，讓他可以重新大大方方出入、參與出席官方會議，「難道國家沒有丁怡銘不知道怎麼運作？蘇貞昌早上上班不知道該怎麼辦嗎？」

國民黨北市議員游淑慧更狠酸「丁是要顧什麼問？是要教導如何釋放假訊息打擊業界信心嗎？我覺得民進黨真的很瞎，全黨沒人才了嗎？所以不斷地資源回收再利用，真的讓人覺得啼笑皆非」！

對此，中廣董事長趙少康昨在臉書發文表示，這顯示蘇貞昌還是耽溺於網軍操作的快感，並酸民進黨用人很像黑道幫派，「只要效忠我，做什麼都可以」。趙少康直指「丁怡銘就是一個好例子。」

趙少康指出，丁怡銘之前胡亂指控得冠軍的牛肉麵商家，且道歉公關操作「奇爛無比」，充分展現其能力不足，辭職明顯的就是為「愚蠢的政治操作」止血，以拯救蘇貞昌的政治生命，如今竟以「記取教訓、積極任事」為由回聘丁怡銘，令人「歎為觀止」。趙更直言：「如果真捨不得讓丁怡銘走，那該走的就是行政院長蘇貞昌！ 」

此外，農委會去年在科學人雜誌刊登廣告惹議，遭監察院糾正。立委蔡壁如昨在立法院經濟委員會說，這是監院認證的撒幣大內宣，但調查報告7000多字，卻不彈劾、不糾正、且不移送，調查報告原來是作文，民眾黨主張廢考監也是剛剛好而已。農委會主委陳吉仲則回應對撒幣大內宣「沒辦法接受」。

蔡壁如追問，是指監察院誣賴農委會？陳吉仲只說，科學人的稿件邀約，農委會沒有做內部審核，也要內部檢討。

趙少康 皇家 國民黨

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