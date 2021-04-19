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黑白集／蔡政府的非核家園 僅限陸地不管四周海洋？

黑白集
位於新北市貢寮區的核四廠。（本報資料照片）
位於新北市貢寮區的核四廠。（本報資料照片）

好奇怪，蔡政府喊得響徹雲霄的「非核家園」，一碰到日本，就龜縮了。日本要把福島核廢水放流入海，南韓揚言要告上國際海洋法庭，中國則痛批「太平洋不是日本的下水道」；蔡政府卻輕描淡寫，只稱遺憾。一遇上「大哥哥」日本，蔡政府似乎就只能乖乖投降。

「助日大使」謝長廷立即發揮了他巧言令色的長才，說台灣的核電廠也把廢水排放入海，所以才會有「秘雕魚」。這番話，除意圖魚目混珠，也暴露民進黨反核的虛假。也難怪，有九成多的民眾對政府處理日本核廢水的軟弱感到不滿。

台灣核電廠排入海洋的，是核子反應爐外面的「冷卻水」，不含放射物質，和各國核電廠的排放水一樣安全無虞。當年之所以有秘雕魚，是廢水溫度太高所致，與放射性物質無關。而日本要放流的核廢水，則是核電廠爐心融熔後遭汙染的冷卻水，帶有放射性的氚；其半衰期長達十幾年，任意放流入海，必然衝擊海洋魚類和生態。

試想，蔡政府對台灣所有核電設施都極盡可能地妖魔化，但對日本核廢水卻是輕聲細語笑納，這說明它的反核根本在做戲。難道說，「非核家園」範圍只限本島陸地，不包括四周海洋？不稱職的謝長廷卻能長駐日本，只因蔡政府仍須借重其信口雌黃，包括進口日本核食。

日本 台灣 中國

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