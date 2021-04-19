我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3166萬人確診 已施打2億940萬劑疫苗

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

藍委：可悲！蘇貞昌不能沒有丁怡銘 指揮部會做哏圖

記者鄭媁／台北19日電
國民黨立院黨團舉行記者會抨擊，行政院長蘇貞昌不能一天沒有丁怡銘，因為丁必須有政院職務，才國能參與官方會議、指揮所有部會配合風向、做哏圖。(圖：國民黨團提供)
國民黨立院黨團舉行記者會抨擊，行政院長蘇貞昌不能一天沒有丁怡銘，因為丁必須有政院職務，才國能參與官方會議、指揮所有部會配合風向、做哏圖。(圖：國民黨團提供)

行政院前發言人丁怡銘近日悄悄重返行政院，擔任有給職顧問，引發熱議。國民黨立院黨團書記長鄭麗文上午舉行記者會抨擊，行政院長蘇貞昌不能一天沒有丁怡銘，因為丁必須用政院職務，才國能參與官方會議、指揮所有部會配合風向、做哏圖，「可悲啊！」

鄭麗文指出，丁怡銘製作哏圖、用不實謊言指控店家使用萊牛，讓其商譽受到重大打擊，政院公然製造假消息、嚴重危害經濟秩序；用公帑舉行盛大記者會只是為了帶風向、擦脂抹粉民進黨錯誤的萊豬政策，事發之後終於在壓力下辭職下台。

鄭麗文說，丁怡銘從來沒離開過行政院是媒體界公開的秘密，他每天照常去政院上班，現在蘇貞昌直接扶正，給丁行政院顧問高官，讓他可以重新大大方方進出政院，參與出席會議。中華民國從國防安全到民生問題千瘡百孔，「難道國家沒有丁怡銘不知道怎麼運作？蘇貞昌早上上班不知道該怎麼辦嗎？」

鄭麗文抨擊，丁怡銘負責臉書、公關、網軍，以中央廚房形式提供哏圖給所有綠營側翼摧毀在野黨和所有異議聲音。一個惡跡斑斑、才幾個月時間就這樣大辣辣班師回朝，還用國家公帑高薪供養，無能貪腐墮落至此。

她也質疑，整起牛肉麵事件就是蘇貞昌授意的，坦白說要道歉下台的應該是蘇貞昌，蘇貞昌如果護短、覺得對不起他，為什麼不用自己的錢、自己的基金會養他？因為一皮天下無難事，死豬不怕開水燙，更重要的是蘇貞昌要撐到8月28日，蔡英文禁得起他一再下台嗎？

鄭麗文也舉例，交通部前部長吳宏謀、總統府侍衛長張捷都是下台後轉任其他肥貓職位，「林佳龍明天要下台，不知接下來有什麼更好康的位置等著他，」她諷刺，只要是蔡英文愛將，不用怕沒有明天，搞不好官愈做愈大，這就是現在台灣官場現形記的風氣。

國民黨團總召費鴻泰批評，蘇貞昌曾在保生大帝前說絕對不再參選，結果又騙人，「連保生大帝都敢騙，何況老百姓？」再過一個月，大家還會想到這件事嗎？歷史會記下來蘇貞昌是如何用人。

國民黨 蔡英文 台灣

上一則

郁慕明：新黨背棄了理念 退回新黨榮譽主席頭銜

下一則

責任政治 對蔡政府是笑話

延伸閱讀

新聞評論／台灣出口佳績 大內宣哏圖看不到的隱憂

新聞評論／台灣出口佳績 大內宣哏圖看不到的隱憂
反日排核汙水 藍決議案遭綠封殺 蘇貞昌求償說如空包彈

反日排核汙水 藍決議案遭綠封殺 蘇貞昌求償說如空包彈
政院准辭20日生效！ 林佳龍：感謝蘇院長成全

政院准辭20日生效！ 林佳龍：感謝蘇院長成全
促轉會報請延任1年 蘇貞昌挨批濫權 「行政黨競爭之實」

促轉會報請延任1年 蘇貞昌挨批濫權 「行政黨競爭之實」

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

美媒：HFX論壇欲頒「馬侃獎」給蔡英文 加國揚言撤贊助

2021-04-12 01:44
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少
「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃
多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷

多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷