藍委：可悲！蘇貞昌不能沒有丁怡銘 指揮部會做哏圖

國民黨立院黨團舉行記者會抨擊，行政院長蘇貞昌不能一天沒有丁怡銘，因為丁必須有政院職務，才國能參與官方會議、指揮所有部會配合風向、做哏圖。(圖：國民黨團提供)

行政院前發言人丁怡銘近日悄悄重返行政院，擔任有給職顧問，引發熱議。國民黨 立院黨團書記長鄭麗文上午舉行記者會抨擊，行政院長蘇貞昌不能一天沒有丁怡銘，因為丁必須用政院職務，才國能參與官方會議、指揮所有部會配合風向、做哏圖，「可悲啊！」

鄭麗文指出，丁怡銘製作哏圖、用不實謊言指控店家使用萊牛，讓其商譽受到重大打擊，政院公然製造假消息、嚴重危害經濟秩序；用公帑舉行盛大記者會只是為了帶風向、擦脂抹粉民進黨錯誤的萊豬政策，事發之後終於在壓力下辭職下台。

鄭麗文說，丁怡銘從來沒離開過行政院是媒體界公開的秘密，他每天照常去政院上班，現在蘇貞昌直接扶正，給丁行政院顧問高官，讓他可以重新大大方方進出政院，參與出席會議。中華民國從國防安全到民生問題千瘡百孔，「難道國家沒有丁怡銘不知道怎麼運作？蘇貞昌早上上班不知道該怎麼辦嗎？」

鄭麗文抨擊，丁怡銘負責臉書、公關、網軍，以中央廚房形式提供哏圖給所有綠營側翼摧毀在野黨和所有異議聲音。一個惡跡斑斑、才幾個月時間就這樣大辣辣班師回朝，還用國家公帑高薪供養，無能貪腐墮落至此。

她也質疑，整起牛肉麵事件就是蘇貞昌授意的，坦白說要道歉下台的應該是蘇貞昌，蘇貞昌如果護短、覺得對不起他，為什麼不用自己的錢、自己的基金會養他？因為一皮天下無難事，死豬不怕開水燙，更重要的是蘇貞昌要撐到8月28日，蔡英文 禁得起他一再下台嗎？

鄭麗文也舉例，交通部前部長吳宏謀、總統府侍衛長張捷都是下台後轉任其他肥貓職位，「林佳龍明天要下台，不知接下來有什麼更好康的位置等著他，」她諷刺，只要是蔡英文愛將，不用怕沒有明天，搞不好官愈做愈大，這就是現在台灣 官場現形記的風氣。

國民黨團總召費鴻泰批評，蘇貞昌曾在保生大帝前說絕對不再參選，結果又騙人，「連保生大帝都敢騙，何況老百姓？」再過一個月，大家還會想到這件事嗎？歷史會記下來蘇貞昌是如何用人。