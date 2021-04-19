責任政治 對蔡政府是笑話

行政院前發言人丁怡銘（左）去年引發「牛肉麵風波」之後，行政院長蘇貞昌（左二）曾帶著他向業者致歉。（本報資料照片）

行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵失言風波下台，時隔不到四個月又悄然回鍋。綠營幾乎沒人出聲質疑，還稱是蘇貞昌「愛才」、要丁「戴罪立功」來看，在野黨痛批丁「辭假的」已算客氣，責任政治對民進黨 政府而言，仿如一場笑話。

丁因網路哏圖受到蘇貞昌重用，疫情 期間的「咱只有一粒卡臣」紅到日本；但「成也哏圖、敗也哏圖」，丁怡銘發表不實言論「帶風向」被公然抓包，丟了發言人職位一點也不委屈。只是，丁轉身又回鍋政院，繼續月領高薪，政院竟說要「借重其宣傳專長與經驗，協助政策溝通」，難道整個行政團隊網路宣傳、媒體行銷找不到人才，非丁怡銘不可？即使政院堅稱聘任「合法、合程序」，卻始終未回應，蘇貞昌不顧輿論及社會觀感，強要留住愛將的理由及正當性何在？

啟人疑竇的是，丁怡銘回鍋並非一兩日，風聲傳出多時，政院保密到家，顯然自知此消息公布後將遭外界非議，才以「個資 法」為由，拒絕提供立委名單。

民進黨握有中央執政權，無論是輸了選舉、因故下台，照樣無往不利、不降反升的模式，早已為人詬病、甚至訕笑，包括蘇貞昌自己，都曾是敗選者聯盟一員，無怪乎外界嘲諷「綠色是原諒的顏色」。有了丁怡銘之例，接下來若是爆出丁允恭、林佳龍等重返執政團隊，官愈當愈大，也不令人「意外」了。