下台才4個月！ 丁怡銘回鍋政院 月領12萬

丁怡銘。（本報資料照片）

去年11月因「牛肉麵事件」下台的行政院前發言人丁怡銘，近日悄悄重返行政院，擔任有給職顧問，比照13職等簡任官，月薪約12萬元台幣。國民黨 立委李貴敏欲向行政院索取相關資料，卻遭政院以「個人資料保護法」拖延。李貴敏批評，這證明當初所謂「負責下台」根本是幌子。

去年11月初，丁怡銘公開以「哏圖」向媒體表示，台北牛肉麵節冠軍店也用萊克多巴胺美牛，但遭業者拿出檢驗資料打臉。後來丁向業者道歉、購買該店牛肉麵，又被發現買麵的發票打上行政院統編，風暴 持續延燒，11月15日請辭獲准。

行政院昨證實，院長蘇貞昌於3月1日聘任丁怡銘為政院機要顧問，協助政策研究與溝通事宜。行政院發言人羅秉成表示，丁怡銘在政策研究與宣傳的專業領域，具備中央與地方政府的豐富歷練，此次聘任主要借重其專長與經驗。蘇揆期待丁怡銘在經歷先前事件後，記取教訓，積極任事，善盡政策幕僚的職責，並襄助各項政務的推動。

據指出，丁怡銘去年請辭後，其實「沒離開過」，仍以幕僚身分進出政院「指導」媒體、網路相關事務；去年底，同為政院顧問的蘇揆幕僚李懷仁被延攬至高雄一卡通票證公司任董事長，顧問職有空缺，今年3月才將丁補上。

李貴敏批評，行政院的有給職顧問等同文官最高階，相當於部會的常務次長，一般應由資深文官擔任，但蘇內閣從黃致達到李懷仁再到丁怡銘，都是以顧問、機要或其他名目任用，明顯破壞文官體制，也阻絕公務員晉升管道。

國民黨立委陳玉珍也批評，民進黨 政府拿人民納稅錢作為豢養派系的工具，不管犯多少錯誤，只要是自己人就可以視而不見，可見丁怡銘先前「辭假的」。民進黨立委陳亭妃則說，人事任命雖是行政院權責，但也要注意到社會觀感。