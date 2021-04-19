我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3166萬人確診 已施打2億940萬劑疫苗

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

下台才4個月！ 丁怡銘回鍋政院 月領12萬

台灣新聞組／台北19日電
丁怡銘。（本報資料照片）
丁怡銘。（本報資料照片）

去年11月因「牛肉麵事件」下台的行政院前發言人丁怡銘，近日悄悄重返行政院，擔任有給職顧問，比照13職等簡任官，月薪約12萬元台幣。國民黨立委李貴敏欲向行政院索取相關資料，卻遭政院以「個人資料保護法」拖延。李貴敏批評，這證明當初所謂「負責下台」根本是幌子。

去年11月初，丁怡銘公開以「哏圖」向媒體表示，台北牛肉麵節冠軍店也用萊克多巴胺美牛，但遭業者拿出檢驗資料打臉。後來丁向業者道歉、購買該店牛肉麵，又被發現買麵的發票打上行政院統編，風暴持續延燒，11月15日請辭獲准。

行政院昨證實，院長蘇貞昌於3月1日聘任丁怡銘為政院機要顧問，協助政策研究與溝通事宜。行政院發言人羅秉成表示，丁怡銘在政策研究與宣傳的專業領域，具備中央與地方政府的豐富歷練，此次聘任主要借重其專長與經驗。蘇揆期待丁怡銘在經歷先前事件後，記取教訓，積極任事，善盡政策幕僚的職責，並襄助各項政務的推動。

據指出，丁怡銘去年請辭後，其實「沒離開過」，仍以幕僚身分進出政院「指導」媒體、網路相關事務；去年底，同為政院顧問的蘇揆幕僚李懷仁被延攬至高雄一卡通票證公司任董事長，顧問職有空缺，今年3月才將丁補上。

李貴敏批評，行政院的有給職顧問等同文官最高階，相當於部會的常務次長，一般應由資深文官擔任，但蘇內閣從黃致達到李懷仁再到丁怡銘，都是以顧問、機要或其他名目任用，明顯破壞文官體制，也阻絕公務員晉升管道。

國民黨立委陳玉珍也批評，民進黨政府拿人民納稅錢作為豢養派系的工具，不管犯多少錯誤，只要是自己人就可以視而不見，可見丁怡銘先前「辭假的」。民進黨立委陳亭妃則說，人事任命雖是行政院權責，但也要注意到社會觀感。

國民黨 民進黨 風暴

上一則

三毛辭世30年 首部家族認證傳記「我的姑姑三毛」出版

下一則

日月潭下雨了 民眾超興奮 可惜…只下了10分鐘

延伸閱讀

丁怡銘回鍋政院 藍轟：破壞政府體制「辭假的」

丁怡銘回鍋政院 藍轟：破壞政府體制「辭假的」
因牛肉麵事件下台 政院前發言人丁怡銘回鍋任顧問

因牛肉麵事件下台 政院前發言人丁怡銘回鍋任顧問
黎智英等遭判刑 台行政院：中國若併台 恐淪今日香港

黎智英等遭判刑 台行政院：中國若併台 恐淪今日香港
政院連日開會 蘇貞昌促兩月內檢視全台鐵路

政院連日開會 蘇貞昌促兩月內檢視全台鐵路

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

美媒：HFX論壇欲頒「馬侃獎」給蔡英文 加國揚言撤贊助

2021-04-12 01:44
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少
「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃
多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷

多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷