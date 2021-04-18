馬英九重返彰化濕地 環團籲護藻礁應比照當年反國光

前總統馬英九18日安排「秘密行程」到彰化縣芳苑鄉搭濕地牛車，看到當地生態仍很豐富，休閒蓬勃發展，開心和大家玩成一片。(圖：彰化縣環保聯盟提供)

前總統馬英九 今天上午安排「秘密行程」到彰化縣芳苑鄉搭濕地牛車，十年前馬英九因反國光石化事件造訪芳苑，後來環團與地方成功阻止設國光，今天馬英九重返芳苑，要看沒有國光的彰化濕地現在是什麼樣子，彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉陽說，當年的反國光和現在的護藻礁 公投非常類似，政府的決策應該要更宏觀，才能為台灣 的永續環境做出交代。

馬英九今天「秘密行程」到彰化縣芳苑鄉，先被台北市議員羅智強PO出一起搭高鐵的照片，並指今天是一場「溫馨的秘密行程」，馬英九臉書近11點再po出在彰化芳苑鄉搭牛車的直播。

原來馬英九今天重返彰化濕地，也與環團人士再聚，前彰化縣環保聯盟理事長蔡嘉陽、總幹事施月英等人都到場，十年前反國光石化設場時，蔡嘉陽邀請當時的總統馬英九親自到芳苑濕地看看，並為馬英九解說為何要反國光。

馬英九今天看到彰化芳苑鄉沒有國光石化後，濕地生態與休閒蓬勃發展，和大家開心坐牛車，在濕地看潮間帶豐富的生態資源。

蔡嘉陽今天說，當年他很高興政府聽進大家的聲音，當時馬英九聽到環保團體與在地反對理由後，非常果斷的決定停建國光石化，所以為彰化留下這片寶貴的生態資源。

蔡嘉陽說，建國光石化和現今中油在大潭藻礁場域興建第三天然氣接收站的開發過程都很像，是會破壞重要生態資源，環保團體雖也有向總統蔡英文提出停建建議，但蔡英文似乎沒有像當年馬英九的果斷，他相信一定還有更適合的地點蓋天然氣接收站，一定還有替代方案，政府不能因為短期的2025目標，卻破壞了台灣千萬年的自然生態資源，政府一個重大的決策，影響將會非常深遠。