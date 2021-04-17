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「口譯哥」趙怡翔將請辭駐美政治組長 擬返台選市議員

記者張文馨／華盛頓報導
趙怡翔將請辭駐美處政治組。（本報資料照片）
趙怡翔將請辭駐美處政治組。（本報資料照片）

中華民國駐美代表處政治組長趙怡翔6月上旬將請辭返台，據了解，趙怡翔將準備投入2022年地方議員選舉，不過還沒決定要戰哪一選區，可能鎖定台北市。

拜登政府上任後，駐美處與國務院、國安會等官方單位往來未減，蕭美琴赴國務院拜會代理亞太助卿金聖（Sung Kim），國務卿布林肯（Antony Blinken）發布新的對台交往準則，以及前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）受美國總統拜登之託訪問台灣，都是政治組業務。

台美互動熱絡之際也傳出趙怡翔要去職的訊息。

趙怡翔友人透露，家族無人從政，結果他從加拿大回台灣當兵、從台灣外交部到駐美處工作，繞了地球一圈，還是對台灣政治抱持期待，希望參選地方民代。

趙怡翔友人形容他，在美國推動美台關係固然重要，但趙怡翔認為，「路平燈亮水溝通」成就感不亞於此。

民進黨內爭取出仕，從民代助理做起是常見路徑；趙怡翔沒做過民代助理，近期也沒民進黨內事務，要找到立足點並不容易；雖有知名度，在競爭激烈的議員初選恐怕佔不了什麼優勢。趙怡翔友人表示，他回台灣之後啟動請益之旅，再規畫投入初選。

趙怡翔擔任民進黨國際部副主任時，在2016年1月16日蔡英文勝選總統當晚國際記者會擔任口譯而爆紅，被網友封為「口譯哥」。

台灣 民進黨 國務院

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