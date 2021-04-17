反日排核汙水 藍決議案遭綠封殺 蘇貞昌求償說如空包彈

日本將把福島核汙水排至太平洋，立院國民黨團16日提出決議案，要求蔡政府嚴正抗議，但遭民進黨團拉下協商。(記者余承翰／攝影)

日本 將把福島核電廠輻射汙水排至太平洋，引發國際紛爭。立法院國民黨 團昨天提出決議案，要求蔡政府嚴正抗議日本倨傲無禮，並依台日協議收回成命，但遭民進黨團拉下協商。為逼蔡政府表態，國民黨籍召委下周經濟委員會與教育委員會已各安排一場專案報告。

行政院長蘇貞昌昨說，在了解相關消息後，中央相關部會有表示反對，一定以保護國人、漁民、漁產為第一，他也召開會議，對於周邊海域、海水、海產將設立監測機制，未來若有任何受害，一定都會求償。

但台北中國時報報導，問題是台日簽有「核子能源資訊交換備忘錄」，雙方有責任安全保存放射性核汙水，如今日方單方撕毀協議，蔡政府不但沒有譴責力阻，還打算等到傷害造成再補破網，形同遇到日本就自動矮半截，完全棄守台灣 利益優先。蘇貞昌一席話說穿了就是空包彈，況且兩年後蘇不一定還是行政院長，屆時誰為他的空話負責？

國民黨團書記長鄭麗文則說，日本副首相麻生太郎說核汙水安全可喝，那就留下來給日本人喝、灌溉日本農田，為什麼要倒到北太平洋？民進黨一面反核，一面對日本排放核汙水卻大放水，根本是「逢日必軟」。

另外，對於福島核汙水爭議，駐日代表謝長廷曾指出，台灣三座核能發電廠的核廢水也是排放入海，台電內部頗感委屈，也覺得「很意外」，並不舒服，畢竟同為WANO（世界核能發電協會）成員，過去台日彼此交流頻繁，這種比喻不恰當。