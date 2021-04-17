我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

拜登簽署緊急決定 加快難民入美 下個月前提高限額

立委財產盤點 高嘉瑜股神 萬美玲存款王 鄭正鈐地產王

台灣新聞組╱台北17日電
民進黨立委高嘉瑜擁有21張台積電股票，市值逾台幣1200萬元。（本報資料照片）
民進黨立委高嘉瑜擁有21張台積電股票，市值逾台幣1200萬元。（本報資料照片）

第10屆立委就職已滿1年2個月，鏡周刊查閱38位新科立委財產申報資料，盤點存款、地產、債務等各項排名，存款王是國民黨立委萬美玲，金額達6254萬餘元（台幣，下同）；地產王是國民黨立委鄭正鈐，光是名下房地產就有48筆，另外，民進黨立委高嘉瑜當選立委前擁有11張台積電股票，去年又趁勢加碼增購10張，21張台積電股票市值逾1200萬元（約42.4萬美元），投資眼光獨到成股神，也是這波財產申報最大亮點。

根據最新財產申報，最赤貧立委則是環團出身的民進黨不分區立委洪申翰，總財產僅61萬餘元；本屆最年輕的民進黨立委賴品妤，僅擁有去年2月以163萬元購入的TOYOTA休旅車及存款17萬餘元。債務王由國民黨不分區立委張育美拿下，她與夫婿徐萬興明明身價驚人，申報的債務卻高達4.4億元。

據報導，擁有最多車輛、堪稱車王的是國民黨立委溫玉霞和林思銘，都有4輛轎車。在賴索托王國賣車起家的溫玉霞與夫婿前立委吳松柏擁有一輛本田、2輛保時捷，以及去年以800萬元購入的一輛勞斯萊斯，溫對外解釋勞斯萊斯是二手車。

新科立委中的存款王萬美玲，名下存款6245萬餘元，而且沒有債務，與老鳥立委相比也排在第一。

地產王則是鄭正鈐，名下共有48筆房地產（土地28筆、建物20筆），總價達7300萬餘元。

國民黨立委鄭正鈐名下共有48筆房地產，總價達台幣7300萬餘元。（本報資料照片）
國民黨立委鄭正鈐名下共有48筆房地產，總價達台幣7300萬餘元。（本報資料照片）

債務王張育美與夫婿徐萬興共同創辦「天成醫療體系」，是南桃園最大的醫療體系，兩人身價驚人，申報債務卻高達4.4億元，不僅是新科立委最高，也居全體立委之冠。不過，張名下房地產總價約1.7億元，現金加存款超過3000萬元、有價證券2.66億餘元，事業投資逾3.3億元，仍較債務高出不少。

此外，去年捲入收賄案遭收押的四名立委蘇震清、陳超明、廖國棟及趙正宇，財產也備受外界關注。近2期廉政專刊揭露四人財產，均較前次減少。蘇震清存款314萬餘元，較前年申報時的7528萬餘元大幅縮水，他還有有價證券1億3700萬餘元，債務逾台幣2億元；廖國棟存款148萬餘元，與前次申報的296萬餘元相比僅剩一半，債務也有3698萬餘元。

國民黨 房地產 民進黨

上一則

科技界幸運符 中研院也擺 台灣「 乖乖文化」登BBC

下一則

太魯閣案首波偵結 主嫌李義祥8罪起訴 最快關3.5年出獄

延伸閱讀

美艦長翹腳監視陸艦 台軍方：我們不能這樣

美艦長翹腳監視陸艦 台軍方：我們不能這樣
綠為國務機要費除罪化 藍批為扁脫罪

綠為國務機要費除罪化 藍批為扁脫罪
美訪團會立委 藍綠論戰「九二共識」

美訪團會立委 藍綠論戰「九二共識」
陶德率團會台立委 藍綠論戰九二共識

陶德率團會台立委 藍綠論戰九二共識

熱門新聞

蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

美媒：HFX論壇欲頒「馬侃獎」給蔡英文 加國揚言撤贊助

2021-04-12 01:44
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
一名媽媽在臉書「報怨公社」裡表示有國小5年級女學生約自己同年的兒子進入約炮社團。(取材自報怨公社)

11歲女童約男同學加入約炮社團 家長崩潰：世界怎麼了

2021-04-07 02:15
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40
釣魚台群島空照圖。（路透）

學者：美日遏中 釣島危機一觸即發…恐波及台灣

2021-04-10 21:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡
麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順
好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況
中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告
拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債

拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債