立委財產盤點 高嘉瑜股神 萬美玲存款王 鄭正鈐地產王

民進黨立委高嘉瑜擁有21張台積電股票，市值逾台幣1200萬元。（本報資料照片）

第10屆立委就職已滿1年2個月，鏡周刊查閱38位新科立委財產申報資料，盤點存款、地產、債務等各項排名，存款王是國民黨 立委萬美玲，金額達6254萬餘元（台幣，下同）；地產王是國民黨立委鄭正鈐，光是名下房地產 就有48筆，另外，民進黨 立委高嘉瑜當選立委前擁有11張台積電股票，去年又趁勢加碼增購10張，21張台積電股票市值逾1200萬元（約42.4萬美元），投資眼光獨到成股神，也是這波財產申報最大亮點。

根據最新財產申報，最赤貧立委則是環團出身的民進黨不分區立委洪申翰，總財產僅61萬餘元；本屆最年輕的民進黨立委賴品妤，僅擁有去年2月以163萬元購入的TOYOTA休旅車及存款17萬餘元。債務王由國民黨不分區立委張育美拿下，她與夫婿徐萬興明明身價驚人，申報的債務卻高達4.4億元。

據報導，擁有最多車輛、堪稱車王的是國民黨立委溫玉霞和林思銘，都有4輛轎車。在賴索托王國賣車起家的溫玉霞與夫婿前立委吳松柏擁有一輛本田、2輛保時捷，以及去年以800萬元購入的一輛勞斯萊斯，溫對外解釋勞斯萊斯是二手車。

新科立委中的存款王萬美玲，名下存款6245萬餘元，而且沒有債務，與老鳥立委相比也排在第一。

地產王則是鄭正鈐，名下共有48筆房地產（土地28筆、建物20筆），總價達7300萬餘元。

國民黨立委鄭正鈐名下共有48筆房地產，總價達台幣7300萬餘元。（本報資料照片）

債務王張育美與夫婿徐萬興共同創辦「天成醫療體系」，是南桃園最大的醫療體系，兩人身價驚人，申報債務卻高達4.4億元，不僅是新科立委最高，也居全體立委之冠。不過，張名下房地產總價約1.7億元，現金加存款超過3000萬元、有價證券2.66億餘元，事業投資逾3.3億元，仍較債務高出不少。

此外，去年捲入收賄案遭收押的四名立委蘇震清、陳超明、廖國棟及趙正宇，財產也備受外界關注。近2期廉政專刊揭露四人財產，均較前次減少。蘇震清存款314萬餘元，較前年申報時的7528萬餘元大幅縮水，他還有有價證券1億3700萬餘元，債務逾台幣2億元；廖國棟存款148萬餘元，與前次申報的296萬餘元相比僅剩一半，債務也有3698萬餘元。