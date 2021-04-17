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新聞評論／警察假摔構陷人民 蔡政府摔掉民主

聯合報社論
警察假摔當盾牌，立委葉毓蘭（右二）痛批法官狠狠打臉小英政府，國安單位目無法紀。(本報資料照片)
警察假摔當盾牌，立委葉毓蘭（右二）痛批法官狠狠打臉小英政府，國安單位目無法紀。(本報資料照片)

彰化地院審理一起退休員警反年改陳抗被控妨礙公務案，發現警分局長竟教唆員警：若有推擠便假摔，再以現行犯逮捕陳抗者。所幸，法官仔細勘驗警員密錄器影片，究明真相，陳抗退警得以獲判無罪。整起事件的起因，竟是由於主政者不喜歡高音喇叭聲，警方為迎合上意，而想出這起設局事件。蔡總統就職時曾說，如果政府聽不見，人民可以「拍桌」；現在卻連人民的抗議汽笛都不容忍，台灣民主倒退還真是無止境！

蔡政府就任後推動軍公教年改，引發連串的反年改陳抗。軍公教團體組成「拔菜總部」，凡蔡英文出席的場合，就在沿途或會場外以鳴放高音喇叭等方式抗議。2017年6月，蔡總統前往復興崗出席三軍六校畢業典禮，反年改團體衝破維安封鎖，總統車隊遭到拍車阻攔；當天在現場指揮的台北市警局長邱豐光，不久即被調任警政署副署長。那次違反慣例的調職，府方不滿復興崗陳抗事件的處理，咸認是一大關鍵。

此後，蔡總統的維安也被國安特勤設下「看不到（抗議群眾）」、「聽不到（民眾嗆聲）」及「打不到」的「三不」原則。除了大量使用拒馬，更在重要出入口部署柵欄，並用綿密警力把人民擋在老遠之外。前總統馬英九曾因趕輔選行程，前導警車在國道要求民眾讓路，當時擔任民進黨主席的蔡英文曾批評，總統維安過度造成擾民，只會增添選民憎惡。當時說得義正詞嚴，但換自己上台，卻變本加厲。

2018年，蔡英文到南投縣為民進黨候選人助選，因當時反年改抗議正熾，警方竟公告將中興新村幾乎全部管制。居民出入不僅要檢查證照，連身障民眾騎電動車都遭盤問，其維安規格不僅遠超過扁馬，比起戒嚴時期恐有過之。

特勤圈都知道，蔡總統不喜聽到汽笛聲，這是維安的一大挑戰。事實上，只要在合法範圍內，不論是集會陳抗或是鳴放高音喇叭，都是人民表達意見的自由。彰化這名退休警員過去是使用汽笛喇叭抗議的「常客」，曾因鳴笛驚嚇到總統車隊駕駛官，使彰化警方遭到國安局檢討。分局長為免舊事重演，事先要求員警一遇推擠便順勢跌倒，再以現行犯逮捕陳抗者，趁機奪下汽笛喇叭，因而上演了這齣「學弟構陷學長」的荒謬大戲。警察從「人民保母」變成「執政者的保母」，光怪陸離，難怪法官直斥此案嚴重傷害國家執法公信力。

審理此案的彰化地院審判長，以罕見的29頁長文敘明無罪理由，更附記3點強調「執法之前要先守法」，懇切呼籲警界高層執法手段須合法正當，更提醒基層員警「你們應恪遵的對象，唯有國家的憲法與法令」，字字有如當頭棒喝。試想，執法者設局對付人民，這是多可悲的民主！

當時對員警做出不當指示的員林分局長，曾高升警政署督察長；在判決出爐後，已遭轉調非主管職。警方曲意奉承，當然可鄙；但若要深究民主法治墮落的源頭，使警察「魔化」成為對付人民的國家機器，不正是高傲無情的統治階層？

蔡總統就任時曾宣示，人民跟政府溝通可以「大聲一點」，如果政府沒聽見，民眾還可以「拍桌」，還自詡民進黨的文化特色使政府有這樣的「雅量」。但如今，蔡總統不僅用拒馬將人民遠遠隔開，甚至連人民發出不平之鳴的汽笛喇叭都容不下；摀住了人民嘴巴，還讓警方設局構陷民眾。這樣的政府，無論如何自稱改革，反正不是服務百姓！

蔡英文 民進黨 警察

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