督導台鐵邊坡工程擺爛？藍委：王國材沒資格接交長

太魯閣號撞車事故地點，今年1月就曾發生兩起混凝土預拌車打滑熄火、卡在邊坡的狀況，圖為目前清水隧道前鐵軌旁和邊坡，都已打上鋼軌樁作防護。(記者王燕華／攝影)

交通部長林佳龍因太魯閣號 事故去職，次長王國材傳將接棒。國民黨立委林思銘昨出具交通部工程查核小組查核紀錄稱，該小組去年10月就查出此次事故地點邊坡工程未設護欄，卻未補救，小組督導人就是王國材。

林思銘批評，查核小組發現該工程缺失後，半年來沒有具體改善作為，終於導致發生太魯閣號出軌事故重大悲劇，王國材還有臉接交通部長？

林思銘表示，公共工程委員會規定，各主管機關有責任就所屬單位一定金額以上工程查核，交通部據此組成「重大工程督導會報」，下設查核小組負責執行工程督導查核任務，王國材正是該會報的督導長官。

林思銘說，去年10月7日交通部工程施工查核小組就曾到此次事故路段「台鐵 北迴線K51+170-500」處，查核山側邊坡安全防護設施工程，最後做成有6點優點、47點缺點的查核紀錄；其中第44點缺點明白指出，該工地「高差2公尺以上之工作場所邊緣，未設置符合規定之護欄」。

但據查核紀錄，該次工程查核後，交通部對工程規畫設計問題改善建議，也記載為「無」。林思銘說，督導的王國材犯下這樣重大錯誤，表示對業務不僅漫不經心，也不夠專業，沒資格當部長。

另外，檢方偵辦調查太魯閣號事故發現，事發工地施工便道今年1月就至少兩度發生車輛打滑熄火，卡在邊坡的狀況，台鐵局花蓮工務段人員發現後，曾拍照傳給監造廠商，但相關人員未做改善，台鐵人員也未追蹤，進而導致太魯閣號撞車悲劇。

台灣 鐵道國土規畫學會說，台鐵「每天都在賭運氣」，台鐵員工普遍是等疏失發生才驚覺後悔，甚至覺得自己只是倒楣「工程車剛好這樣滑落」，組織風氣中沒有風險管理觀念。鐵道學會直言，唯一解方就是任何事都按照規章辦理，發現問題後要好好追蹤，不是報告寫一寫就當沒事。

鐵道學會說，交通部不能當不負責任的家長，「實在給台鐵太多的寬容」，務必找出專業人士幫忙看管台鐵。