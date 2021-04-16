我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

接交通部長？林右昌：我會把基隆做好不做其他思考

記者游明煌／基隆16日電
林右昌表示，他會好好把基隆做好，不做其他思考。(記者游明煌／攝影)
林右昌表示，他會好好把基隆做好，不做其他思考。(記者游明煌／攝影)

交通部長林佳龍因台鐵花蓮太魯閣撞車49死事故請辭獲准，傳出基隆市長林右龍是熱門人選之一，林右昌今天上午參加集團婚禮記者會時受訪時表示，接任交通部長的人選，總統和院長會做出最好的決定，至於他個人「謝謝大家的抬愛」、「我會好好把基隆做好，不做其他思考」。

來源：聯合新聞網

林右昌說，林佳龍是非常優秀的政治人物，在擔任交通部長的期間推動非常多的改革，還有建設工作，大家都有看到他的成績，而且都非常的肯定，這次因為台鐵事故的關係去職，展現他有為有守的政治高度和態度。

林右昌表示，至於接任交通部長的人選，他覺得總統和院長會做出最好的決定，至於他個人「謝謝大家的抬愛」，他現在的身分和角色是基隆市長，而且現在基隆有很多重大建設和項目正在如火如荼的推動當中，特別年底還有非常重要的城市博覽會要舉辦，這是他對基隆市民的許諾，改變基隆也是他的責任和使命。

他說，「我會好好把基隆做好，不做其他思考」。媒體問「還是你的目標在台北市長？」林右昌表示，去討論政治人物的下一步，他覺得這都想太多了，他會做好本分的工作，盡他最大的職責把工作做好，這是政治人物應該有的責任。至於後續或者是未來的選舉，留待之後再來故思考。

媒體再問「如果院長希望你接任會不會接交通部長？」林右昌回答「我剛剛已經講過」。

台鐵

上一則

員警休假扮違停檢舉達人 當街被火大民眾打破頭

下一則

藝人王靜瑩前夫陳威陶 涉港台吸金7億遭約談

延伸閱讀

政院准辭20日生效！ 林佳龍：感謝蘇院長成全

政院准辭20日生效！ 林佳龍：感謝蘇院長成全
林佳龍打包求去 藍：交通部主秘動員「保龍」

林佳龍打包求去 藍：交通部主秘動員「保龍」
辭意已決…台交通部長林佳龍 周末低調回部長室打包

辭意已決…台交通部長林佳龍 周末低調回部長室打包
交通部長林佳龍走人 菊系人馬接棒呼聲高

交通部長林佳龍走人 菊系人馬接棒呼聲高

熱門新聞

蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

美媒：HFX論壇欲頒「馬侃獎」給蔡英文 加國揚言撤贊助

2021-04-12 01:44
一名媽媽在臉書「報怨公社」裡表示有國小5年級女學生約自己同年的兒子進入約炮社團。(取材自報怨公社)

11歲女童約男同學加入約炮社團 家長崩潰：世界怎麼了

2021-04-07 02:15
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
釣魚台群島空照圖。（路透）

學者：美日遏中 釣島危機一觸即發…恐波及台灣

2021-04-10 21:58
侵入台灣防空識別區的共機架次再創今年新高，25架共機快慢機隊，今天闖入台灣西南防空識別區。圖/台空軍司令部

25架共機今闖台西南防空識別區 殲16出海數量創新高

2021-04-12 09:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...