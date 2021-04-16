接交通部長？林右昌：我會把基隆做好不做其他思考

林右昌表示，他會好好把基隆做好，不做其他思考。(記者游明煌／攝影)

交通部長林佳龍因台鐵 花蓮太魯閣撞車49死事故請辭獲准，傳出基隆市長林右龍是熱門人選之一，林右昌今天上午參加集團婚禮記者會時受訪時表示，接任交通部長的人選，總統和院長會做出最好的決定，至於他個人「謝謝大家的抬愛」、「我會好好把基隆做好，不做其他思考」。

來源：聯合新聞網

林右昌說，林佳龍是非常優秀的政治人物，在擔任交通部長的期間推動非常多的改革，還有建設工作，大家都有看到他的成績，而且都非常的肯定，這次因為台鐵事故的關係去職，展現他有為有守的政治高度和態度。

林右昌表示，至於接任交通部長的人選，他覺得總統和院長會做出最好的決定，至於他個人「謝謝大家的抬愛」，他現在的身分和角色是基隆市長，而且現在基隆有很多重大建設和項目正在如火如荼的推動當中，特別年底還有非常重要的城市博覽會要舉辦，這是他對基隆市民的許諾，改變基隆也是他的責任和使命。

他說，「我會好好把基隆做好，不做其他思考」。媒體問「還是你的目標在台北市長？」林右昌表示，去討論政治人物的下一步，他覺得這都想太多了，他會做好本分的工作，盡他最大的職責把工作做好，這是政治人物應該有的責任。至於後續或者是未來的選舉，留待之後再來故思考。

媒體再問「如果院長希望你接任會不會接交通部長？」林右昌回答「我剛剛已經講過」。