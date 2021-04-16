再怎麼黑心，也不能濫用善款！

太魯閣號事故捐款達10億元，衛福部長陳時中強調政府會把捐款的錢做適當分配。（圖：衛福部提供）

太魯閣號釀成重大傷亡，行政院指派衛福部成立募款專戶，被批政府「球員兼裁判」，名不正言不順。更可議的是，衛福部募得逾10億元(台幣，下同)捐款，在無任何罹難者家屬代表參與的情況下，竟由其他官方指派之代表擅自決定善款分配辦法，僅三分之一用於罹難者家屬的生活扶助。這決定一出，社會譁然，認為政府不僅濫用了民間愛心，更違背自己應負的責任。

這場災難的本質是人禍，而「事主」就是鐵路局和未盡督導責任的政府。現在，「事主」搖身假扮「公親」，不僅隻手主導募款，又隻手主導善款的分配，如此矛盾的雙重角色當然受到批評。再說，憑什麼由衛福部設置募款專戶？傷者的醫療都可由健保給付，死傷的賠償則由政府和保險公司料理，衛福部第一時間跳出來設立專戶，卻缺乏處理善款的妥善準備，當然容易受到外界訾議。

果然，衛福部一公布善款分配及運用的七大方向，立刻引發了外界的強烈批評。其中，僅留三分之一作為罹難者家屬的生活扶助，遭批剋扣善款；更糟的是，家屬面對這麼大的傷痛，衛福部僅為他們在善款委員會保留兩個名額，且不俟代表推出，便逕自決定了善款分配架構。如此草率的態度，不僅對傷亡者家屬沒有任何尊重，對捐款民眾的善意也備極粗魯。

台灣 民眾向來愛心無限，對同胞的苦難，一向樂於慷慨解囊。然而，政府部門對民眾的愛心卻不懂得珍惜，常常以官僚的無謂、輕率心態對待這些善款，蹧蹋它們。

當年的高雄氣爆，高雄市府計募得46億元，是捐款最多的一次，卻也是歷來受到批評最多的一次。從去年監察院對那次善款的調查報告及糾正，即可窺知高雄市府把錢花得多麼荒唐。例如，消防局拿善款去購置消防衣物、值班台桌椅、搭設遮陽棚，及赴日考察；觀光 局用來辦理泰國市場的推廣行銷，但行程多半在觀光；文化局則用來設置氣爆紀念裝置藝術。甚至，有些捐款未確實開立收據，使得珠寶公會的捐款究竟是3000多萬或9000多元，迄今真相不明。

2016年的台南震災捐款，也高達43億元，在救助災民及用於大樓重建後，也有近2億元被拿去改建當地學校的老舊校舍。依常理，校舍整建應該由政府在教育預算項下編列經費；而台南卻動用善款去做，除違反專款專用原則，也是暴露政府便宜行事，濫用社會愛心。包括2018年的花蓮震災，外界捐款20億元，但其中4億被用於觀光業紓困 ，4億用於石材業紓困，也頗滋議論。

由上述事例看，政府主導募款卻不能嚴謹善用捐款，似乎已成了官場惡習。這種惡習，除了剝奪善款捐助對象的應得權益，模糊了自己應負的責任，也不斷侵蝕民間對政府的信任。別忘了，這次的10億多善款，沾染49條人命的血跡未乾；衛福部作為募款機關，切不可再重蹈高雄、台南、花蓮等地方政府的覆轍，請一絲不苟地把錢悉數用於傷亡者及其遺屬。