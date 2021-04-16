辭職准了 林佳龍選新北市長或再戰台中 可能性不低

太魯閣號事故首場聯合追思公祭15日在台北舉行，請辭獲准的交通部長林佳龍（右二）到場後慰問家屬。（記者邱德祥／攝影）

太魯閣號 事故釀嚴重死傷，行政院發言人羅秉成昨證實，院長蘇貞昌14日批准交通部長林佳龍的辭呈，生效日為4月20日。林佳龍昨透過幕僚回應，感謝蘇院長的成全，也感謝各界的關心。卸任前將全力推動台鐵 花蓮和平段東正線軌道搶通及安全驗證、建立交通部內台鐵改革籌備準備工作小組等收尾工作。

林佳龍卸任後下一步各界矚目。近林人士表示，林佳龍目前就是「先歸零」，先沉潛一陣子；但要持續在政壇上「政治續命」，背水一戰投入新北、或再戰台中，可能性不低。綠營派系人士則指出，林佳龍是否因督導台鐵不利被監院彈劾 ，將會是布局2022時芒刺在背的一道關卡。

監院人士表示，上回普悠瑪事故彈劾層級到台鐵局長鹿潔身，並已明文要求交通部、台鐵提改革方案，如今短短兩年又再爆更嚴重事故，證明改革方案無效，恐非再彈劾一個台鐵局長就能對社會有交代。有監委表示，約詢、究責層級不會設限。

羅秉成昨於行政院會會後記者會表示，太魯閣號事故後，林佳龍4月3日以電話口頭向蘇揆請辭，表示要負起政治責任，並於4月7日提出正式書面辭呈。交通部4月13日報告，清水隧道的軌道原則上已經修復，也在試通車，當天上午，蘇貞昌便約林佳龍至行政院談請辭的問題。林佳龍辭意甚堅，希望蘇揆成全，兩人談了一個多小時。

羅秉成說，由於林佳龍辭意甚堅，蘇貞昌詢問，什麼時間點適當？林佳龍希望4月20日生效，讓他完成最後的善後工作，也能代表交通部，以部長身分出席罹難者公祭。蘇貞昌表示尊重，並在14日向總統報告後批准。

至於後續由誰接任交長？除時常扮演「救火隊」、有「交通部最佳工具人」之稱的交通部政次王國材呼聲高外，包括基隆市長林右昌、工程會主委吳澤成、立委李昆澤、屏東縣長潘孟安等人也都被點名是可能人選。