新聞眼/扁應先面對司法 才能解枷鎖

陳水扁當年高舉戴著手銬的雙手，高喊「政治迫害」、「司法冤獄」、「台灣加油」，由法警戒護移送台北地院。（本報資料照片）

前總統陳水扁 的國務機要費案纏訟至今已15年，立法院昨天排案審查，又引爆朝野攻防的敏感地帶。陳水扁以保外就醫為由，至今不願出庭，但解鈴還需繫鈴人，扁應先出庭面對司法審判，否則國務機要費的歷史枷鎖，仍會是民進黨 的政治十字架。

陳水扁保外就醫後，原本台中監獄設下「四不原則」紅線：不能參與選舉活動、不能參與政治活動、不能接受媒體採訪、不可參與顯然與疾病無關的活動。但扁不僅打破紅線，還開講助選趴趴走，宛如特赦之身，視司法如無物。

陳水扁的確是因龍潭購地案等罪被判刑，但國務機要費纏訟，造成總統府前副秘書長馬永成、總統府辦公室前主任林德訓等幕僚被限制出境；扁大享自由之餘，是否想過昔日子弟兵面臨的司法凌遲？

綠營昨天堅稱，修法不是為扁案量身訂做，是為法律公平原則，特別費已除罪化，國務機要費也要相同對待，且扁的國務機要費案已無罪，更二審也極可能無罪。民進黨團總召柯建銘甚至搬出「歷史共業」、「轉型正義」八字訣，希望化解藍綠僵局，但在司法上，任何人在三審定讞前都不該先預設立場；在政治上，扁案糾結十多載，豈是柯建銘一席話就可輕易解開。

柯建銘昨天喊話，要面對歷史，不要再政治鬥爭。這番話確實發人深省，但不要忘了，陳水扁更是要面對歷史的一員，如果蔡英文總統不願對扁特赦，在國務機要費還未審結之前，真相都還未明，經過司法審判，才能還陳水扁清白；最後若是無罪判決，也會有公開判決書，扁案才能經過台灣 人民的檢驗。