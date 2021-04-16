綠為國務機要費除罪化 藍批為扁脫罪

立法院財委會審查「會計法第99條之1條文修正草案」，外界解讀是幫陳水扁國務機要費與特別費案除罪化。國民黨團15日一早動員進行程序發言杯葛議事，並拿出大字報嘲諷民進黨想幫陳水扁案除罪化，提案人蔡易餘（前左）則在座位上與同黨立委王美惠交談。（記者杜建重／攝影）

立法院財政委員會昨天審查國務機要費除罪化修法，藍綠兩黨都甲級動員備戰，但因國民黨 立委杯葛議事，昨朝野協商後決議，下周先舉行公聽會後，4月底再排審。

財政委員會民進黨 籍召委郭國文昨排審「會計法第99條之一條文修正草案」，攸關前總統陳水扁 的國務機要費除罪化。不過，藍營質疑為扁脫罪，綠營呼籲面對歷史，朝野吵成一團；經朝野協商後決議，4月22日先舉行公聽會，4月28日再排審會計法。

國民黨立委一開會就登記程序發言，每人限時兩分鐘，但藍委紛紛拖長發言時間。國民黨立委賴士葆說，特別費當年除罪化，因為許多公務員血流成河，當時民進黨團總召柯建銘為何不將國務機要費納進來？因為當時陳水扁的國務機要費還在審查，「老柯那時候還有良心，現在沒有良心了啦！」

立委謝衣鳳還「歪樓」，問起提案的民進黨立委蔡易餘：「你減肥了沒？你先減肥對大家都好，為什麼要提案造成朝野困擾？」蔡易餘則在台下笑回，「要我上台備詢嗎？」

國民黨立委鄭麗文上台時拍桌怒嗆，她昨天穿一身黑，原本要參加太魯閣號公祭，卻要在立法院審查如此墮落法案。由於鄭麗文不斷發言，郭國文打斷說，「適可而止好不好」，其他民進黨立委也鼓譟要她下台。由於場面混亂，郭國文宣布休息，國民黨立委則圍住發言台。

經朝野協商決議，依國民黨主張先開公聽會再排審。柯建銘說，「國民黨看到阿扁就起舞」，但國務機要費1927年稱為特別費，最後總統府特別費才改名為國務機要費，國務機要費其實就是特別費；特別費在2011年已除罪化，有6、7千人全部除罪化，為何獨獨國務機要費沒有除罪化？

柯也說，這在憲法上是非常嚴肅的事，叫做平等原則，希望別再政治鬥爭，政治人物沒有堅持的話，會受到歷史拷問。不要忘記陳水扁曾舉起被銬住的雙手，那一刻台灣人民的感情全部被撕裂，為的只有國務機要費的問題，呼籲台灣人民冷靜還原歷史，這是歷史共業，更重要的是轉型正義的問題。