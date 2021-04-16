太魯閣號事故公祭 林佳龍只接小英沒理蘇

太魯閣號事故聯合公祭15日下午在台北市立第一殯儀館舉行，總統蔡英文（前右4）、行政院長蘇貞昌（前右3 ）、交通部長林佳龍（前右2）、台北市長柯文哲（前右）出席，和現場與會者全體起立默哀。（中央社）

太魯閣號 事故釀49死悲劇，昨天首場聯合公祭在北市立第一殯儀館舉行，包括蔡英文 總統、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、雙北市長，朝野立委皆出席悼念，有家屬哭到泣不成聲，場面相當哀戚。

據中國時報報導，由於公祭開始前兩小時傳出行政院長蘇貞昌批准交通部長林佳龍的辭呈，時機敏感，也讓外界關注兩人互動。蘇揆昨抵達公祭現場時，交通部是由次長兼台鐵局長祁文中迎接，林佳龍則在靈堂內，蘇揆也沒立即進靈堂，選擇直接在外等候蔡英文總統，林佳龍後來才出來陪蘇揆一起迎接蔡英文。

由於交通部被外界認為應該為這起重大傷亡事故負責，林佳龍的辭呈也在公祭前幾小時被行政院正式核定，媒體在公祭場外等候林佳龍，不同於一般出席者向罹難者及其家屬致意完後便離開，林佳龍則在交通部官員陪同下，在公祭現場從頭到尾。

另據本報系聯合報報導，在太魯閣號中罹難的法國籍男子的家人昨也在法國巴黎的教堂為他舉辦告別式，家屬從他的皮夾中發現原本要跟台灣 女友求婚的戒指，也放在他的棺木上；告別式上，赴台接回遺體的家屬多次感謝台灣政府協助，他的父母還說，兒子在花蓮這麼漂亮的地方離世，能理解兒子生前為何這麼愛台灣。

昨日出席公祭政壇人士官員，還包括國民黨主席江啟臣、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚等。