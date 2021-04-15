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政院准辭20日生效！ 林佳龍：感謝蘇院長成全

記者邱瓊玉、陳熙文／台北15日電
交通部長林佳龍。(本報資料照片)
交通部長林佳龍。(本報資料照片)

行政院發言人羅秉成表示，交通部長林佳龍辭意甚堅，行政院長蘇貞昌在向蔡總統報告後，昨批准辭呈，生效日為4月20日。對此，林佳龍今也透過幕僚回應，感謝蘇院長的成全，也感謝各界的關心，相信各界的關心，都是希望台鐵更安全，並心繫因事故受創的家庭。

林佳龍表示，卸任前，將全力推動台鐵花蓮和平段東正線軌道搶通及安全驗證、確立太魯閣408號列車事故罹難及受傷家屬撫卹協調及關懷照顧的機制、建立交通部內台鐵改革籌備準備工作小組等部務收尾工作。

羅秉成說，林佳龍雖然在4月3日有口頭電話請辭，表示要負起政治責任，並在4月7日提出正式書面辭呈，但林佳龍在這段時間，確實希望能夠完成搶修搶通的善後工作，而蘇貞昌和蔡總統也認為，當以搶修搶通的工作為優先，所以暫時不討論這個問題。

不過，由於交通部在4月13日報告，相關的搶修搶通已經告一段落，清水隧道的軌道原則上已經修復，也在試通車，相關的安全結構也在進行、確認中，因此在13日早上，蘇貞昌有約林佳龍至行政院談請辭的問題。

羅秉成說，林佳龍態度非常懇切，辭意甚堅，希望蘇貞昌能夠成全，讓他請辭負起政治責任。他指出，兩人大概談了一個多小時，就各個面向都有所交換意見；林佳龍向蘇貞昌很詳細的報告在事故發生後，交通部的作為，以及現場搶修搶通的工作，和關懷照顧家屬的情形，蘇貞昌也肯定跟感謝林佳龍在這段時間的努力跟辛苦，交通部和台鐵局上下一心，才能夠那麼快在現場修復搶通，並減緩、降低罹難者家屬，和傷者的傷痛。

羅秉成指出，兩人也針對台鐵的改革交換意見，林佳龍也認同在改革的方向上，應致力於行車安全、員工安定，和組織轉型三面向；蘇貞昌近來也密集開會，提出若干台鐵即時性，可以解決行車安全的方案。林佳龍則提到，所謂「公司化」不等於民營化，而是如何讓台鐵達到企業化經營，提升營運的效率，和行車的安全。

林佳龍辭意甚堅，羅秉成說，蘇貞昌因此詢問，如果林佳龍要請辭，什麼時間是可以的？林佳龍向蘇貞昌表示，希望是4月20日辭職生效，讓他有時間把最後的善後工作完成，也代表交通部，以部長身份出席罹難者公祭。因此，蘇貞昌原則上予以尊重，並在昨日向總統報告，總統也表示支持肯定，同時尊重林佳龍的選擇。

羅秉成說，院長跟總統都能理解林佳龍的決心，而蘇貞昌也在向總統報告後，在昨日批准辭呈，生效日為4月20日。

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