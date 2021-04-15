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台鐵9.6億元善款變政府遮羞布 藍批「兇手扮善人」

台灣新聞組╱台北15日電
台鐵太魯閣號善款運用惹議，國民黨立委費鴻泰（右二）、賴士葆（右一）等藍委14日舉行記者會批評，這是道道地地的人禍，善款卻被衛福部當成資源在運用，「社會不能接受。」(記者潘俊宏／攝影)
台鐵太魯閣號善款運用惹議，國民黨立委費鴻泰（右二）、賴士葆（右一）等藍委14日舉行記者會批評，這是道道地地的人禍，善款卻被衛福部當成資源在運用，「社會不能接受。」(記者潘俊宏／攝影)

太魯閣號事故今天下午在台北市立第一殯儀館景行廳舉行聯合追思公祭。援助善款累積已超過9億元(台幣，下同，約3163萬美元)，國民黨立院黨團總召費鴻泰昨批評，衛福部卻只規畫三分之一做罹難者家屬扶助金，這次事故，整件事就是政府的錯，衛福部居然把民間善款用來當政府遮羞布。民進黨政府就是加害者，現在卻又要扮善心人士，「這個政府生病了」。

國民黨立委賴士葆也說，政府在災後包含賠償、重建等該出的錢，現在卻打算用愛心善款出，為何只有三分之一給罹難者？剩下三分之二是衛福部長陳時中抓在手上當作資源運用？簡直吃人夠夠，政府該國賠的，該出錢的，卻都用善款出，社會不能接受。

台灣公益團體自律聯盟理事長鄭信真說，此事故所引起的災害和後遺症，應由台鐵承擔，政府應做好監督，而非公親變事主、球員兼裁判，雖然是善意，卻明顯失了分寸。

衛福部部長陳時中昨表示，截至4月13日午夜前已募得33萬筆、9.6億元，政府不會去動這筆錢，絕大部分直接發放慰問金，對象估計超過千人。陳時中強調，給罹難者及家屬的生活扶助，均為現金發放，至於教育補助，則將精算罹難者子女每年所需教育費用，把錢存進當事人信託帳戶，專供教育基金，直到大學畢業。

蔡英文總統昨在臉書強調，民間善款是來自社會各界善心，會百分百專款專用，全部用在罹難者及家屬身上，不會用來替政府或廠商賠償，請大家放心。

但費鴻泰說，按公益勸募條例，衛福部不能募款；蔡政府不核備台鐵檢討報告，交通部督導不彰，太魯閣號事故「政府是加害者」，蔡總統與陳時中應拿出點良心，善款不是給蔡政府做想做的事。

侯友宜喊話：首長面對責任

新北市長侯友宜昨表示，新北收到1300萬元捐款會交中央統籌運用，希望百分百用在受害者上。太魯閣號事故發生後，新北市追蹤轄內台鐵平交道、邊坡改善的進度，交通局在昨天市政會議回報，轄內仍有 四區段邊坡沒有監測預警系統。侯友宜在會中要求協調台鐵盡速改進，並向中央喊話，希望行政院要扮演該扮演的角色，「政府首長都要面對自己的責任」。

陳時中 台鐵 教育

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