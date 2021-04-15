黑白集╱對陸出口創新高 新南向還在嗎？

今年3月出口358.9億美元，換成新台幣破兆。圖為高雄港貨櫃作業情況。（本報資料照片）

蔡總統和蘇揆雙雙在臉書「報喜」，大讚台灣 3月出口創新高，單月突破台幣1兆元。他們沒說的是，台灣對大陸出口也創了新高，使得台灣對大陸的出口依賴度上升到44.3％的新高。新南向政策推動五年，卻落得如此這般，麻煩官員解釋一下好嗎？

「新南向」一詞，從蔡政府的文宣語彙中消失已久。原因是，「新南向」早已變成「新難向」，誰還記得官員最近何時提過它？

蔡政府推動新南向五年，台灣對大陸的出口比重從40.3％上升為44.3％；相反的，對新南向國家的出口則從18.4％降為16％。政府五年花了200多億元推新南向，包括補貼遊客來台，是推爽的嗎？

對於新南向一事無成，政府官員只能裝傻裝啞。但民進黨 仍振振有詞，發言人簡舒培說，對大陸出口增加是因為蔡政府任內推動「產業升級」有成，還罵國民黨 「酸葡萄」。這種辯證法完全是「無賴邏輯」：產業升級的理由若成立，民進黨當初幹嘛罵國民黨「賣台」，又說新南向可「降低對大陸依賴」？

諷刺的是，中國沒推新南向，但東協去年已躍升為它最大的貿易夥伴，超越歐盟和美國。去年底RCEP正式運作後，雙方的貿易還會更緊密。

政府的喑啞，要比它的喧譁誠實得多，「新難向」被忘卻已證實這點。