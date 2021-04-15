公帑行銷萊豬 監委指農委會嚴重疏漏 但未提糾正

農委會去年發生「一四五○」事件、「科學人」萊豬廣告爭議，國民黨立委也曾踢爆農委會美豬廣編稿預算來自受進口損害救助金。（本報資料照片）

蔡政府屢遭質疑用網軍治國，農委會去年因「一四五○事件」、「科學人」萊豬廣告爭議，被質疑編預算 養網軍。監察院完成調查報告指出，農委會對廣告刊登過程有嚴重疏漏，近年還數度以「加強文宣」為由，要求動用行政院第二預備金，行政院長蘇貞昌屢次指示用農損基金做萊豬進口政策宣傳，違反基金設立用途。

蔡政府去年8月宣布開放萊豬進口，引發民意反彈。科學人雜誌當時在臉書 刊出一篇農委會贊助文章，指「養豬加入萊克多巴胺，可以增加收益又環保」，掀起批評。

監委陳景峻調查此案時，農委會表示，與科學人合作緣於去年5月，該雜誌數度主動接洽農委會防檢局，表達可協助對目標群眾進行精準且廣度的溝通，強化宣傳效益；防檢局因此建議得標「防檢疫政策整合行銷採購案E案」的三立電視台，與科學人聯繫評估提案內容，之後防檢局先後在科學人臉書置入「為什麼要使用固殺草」及「牛結節疹簡介及疫苗注射網路宣傳」政策文宣。

萊豬爭議時，科學人臉書「萊劑增加收益又環保」文宣鬧出軒然大波，圖卡上雖有「農委會」、「廣告」字樣，但臉書貼文本身只有「動植物防疫 檢疫局-防疫小尖兵」字樣，未明確標註廣告，與預算法規定不符。

陳景峻指出，農委會政策宣導缺乏事前審認，審計部前年就函請改善，農委會函復將精進相關審認機制，但又再次發生萊豬文宣訛誤內容，未審核就上架，又未標示「廣告」，未落實改善作為，有嚴重疏漏。

農委會則稱，該篇廣告由於產生輿論風波而撤稿，後續五篇貼文的規畫全數中斷，並未支付任何款項。

但農委會政策行銷爭議不只一樁，國民黨立委吳怡玎先前揭露，農委會政策行銷標案高達台幣8000多萬元，由多家電視台得標，但這筆預算科目來源為「農產品受進口損害救助金」，形同政府變相承認，進口美豬將對國內造成損害。

陳景峻調查也發現，早在2018年底，農委會為辦理非洲豬瘟防疫檢疫管制措施計畫，曾三次簽請行政院同意動支第二預備金，不過行政院三度回函指示，由農委會的「農產品受進口損害救助基金」支應。

陳景峻質疑，依據農損基金的收支保管及運用辦法第一條規定，基金設立目的「為對國產農產品因進口或與外國或國際組織協議降低關稅稅率或開放進口，而遭受損害或有損害之虞，實施救助」，各項補助名義支出明訂於辦法第四條，因此不宜輕率擴大其支出名目，產生與基金設立目的不符的疑義。

調查報告也指出，農委會及所屬機關前年及去年於媒體辦理的政策宣導資料，原應按季彙送立法院，卻有漏列或誤報情形。

這項調查報告4月7日在監察院網站公布，但未對農委會提出糾正。陳景峻說，約詢過程中，相關機關把事情講得很清楚，例如政策宣傳資料漏送立院等狀況，也都承諾改善，因此他並沒打算對相關機關提出糾正。

外界批評，農委會大力推動媒體文宣，行之多年，但到了「史上最會宣傳」的蔡政府手上，更將帶領風向、控制輿論手段，玩得爐火純青。陳景峻敢於調查農委會，值得肯定；而以當今政壇生態，低調完成報告也不令人太意外。真正關鍵是，社會大眾是否仍然對於「被帶風向」毫不介意？