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黑白集／蔡英文的「連續三年」 只有拜媽祖不見改革

黑白集
蔡英文總統11日前往白沙屯拱天宮參拜，恭祝拱天宮媽祖婆進香順利。(圖：總統府提供)
蔡英文總統11日前往白沙屯拱天宮參拜，恭祝拱天宮媽祖婆進香順利。(圖：總統府提供)

又到全台瘋媽祖。今年疫情趨緩，卻逢世紀大旱，蔡總統前往白沙屯為媽祖淨轎。她在臉書自豪連續三年見證起駕遶境，還分享作「香燈腳」經驗，直稱進香展現台灣人精神，透過團結互助，定能克服疫情、水情挑戰。

2018年地方大選慘敗後，蔡總統人氣跌入谷底，又逢賴清德挑戰大位。蔡英文以「史上首位現任總統」身分，隨白沙屯媽祖進香團徒步四公里護駕抵達朝天宮，展示決心。神明返母廟進香回充靈力，總統隨香重獲政治人氣，這段因緣曾替總統圈粉無數。

府方小編除強調「連續三年」，又安排綠媒大內宣，細說「總統的媽祖情緣」。這份虔誠雖能召喚英粉，但不知能否感動天地，助總統買到疫苗、天降甘霖，甚至安度公投風暴？

白沙屯媽祖起駕前，正是太魯閣號慘案頭七。蔡總統說，出門參拜前有指示全力處理事故善後，加速改革。豈料她拜完媽祖，自強號就起火，神明可是在給口水改革者一個警訊？

蔡英文的人神因緣，引起網友好奇：總統除了拜廟，可有其他施政是「連續三年」不中斷嗎？其實普悠瑪號事故後，總統高喊台鐵改革也快三年，差在不曾「連續」，更不見言出必行。她親製「善緣必應」匾額敬奉媽祖，但媽祖這三年聽聞人禍不斷，卻不知會如何應許？

疫情 蔡英文 台灣

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