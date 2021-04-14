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新聞評論／濫權、戀棧、造假 墮落的政治文化

聯合報社論

在講究「術」的年代，「格調」和「尊嚴」已變成政治人物可割可棄之物。當政府一面動用網軍吹噓自己的改革與勤政，一面演出濫權、戀棧和造假的戲碼，誰能對台灣的民主感到樂觀？短短一天的新聞，我們看到：已延任一次的促轉會厚顏要求再延，預告下台的交通部長林佳龍由主秘串連民間團體發動慰留，以及法官揭穿警分局長教唆員警以「假摔」應對民眾陳抗；政治文化從上到下的墮落，已超乎你我的想像。

民進黨曾長期批評國民黨「黨政不分」，但如今大權在手，用人與行事卻是猶有過之。政府用人，必定是本黨優先，綠營黨友其次，「社會公正人士」的身影瀕臨滅絕。中央分派財政資源，往往綠色執政縣市先拿，剩餘資源再分給藍營縣市，毫不避諱徇私。因為黨政不分已成慣常，蔡總統上周談及太魯閣號事件，要大家「不必懷疑政府改革決心」，公開選在民進黨中常會上發表。「國」與「黨」之間，已經消失了界線。

根據「促轉條例」的授權，促轉會是任期兩年的任務型機關，理應在去年5月底解散。去年蘇貞昌同意它延任一年，最近促轉會又提出延任的要求，蘇揆也傾向同意再延一年。此舉，引起在野黨和「民間真促會」的不滿，批評蘇貞昌濫權。促轉會的任務始終無法完成，說穿了，不在威權政治舊案多麼龐雜，而在促轉會對自己的角色認知太過狹隘，一味在事務性工作中打轉，從而失去了社會的信任。

試問，如果延任都做不出成績，讓促轉會再延一次，能有奇蹟出現嗎？答案顯然是否定的。這點，只要看蘇內閣對台鐵改革的牛步，便不難想像。15年前，蘇貞昌首度擔任閣揆，即曾指派副院長蔡英文擔任「台鐵改革小組」召集人。兩年多前普悠瑪事件後，蘇貞昌被蔡總統任命為閣揆，但整個政府對台鐵的改革仍絲毫不以為意，因此才會發生這次的太魯閣號事件。蘇揆想讓促轉會再延任，只是把它當成對付國民黨的鬥爭工具及「政治提款機」，他何曾在乎社會需要的「轉型正義」？

再看，台鐵因荒唐人禍發生了49條人命的災難，交通部長下台原是天經地義的事，林佳龍也已做好離職準備。然而，他的主任秘書黃荷婷卻四面八方發動民間團體與產業公會串連「保龍」，發表各色歌功頌德之詞，其誇張程度，令人掩目。派系割據政壇並非始自今日，成員各擁其主也不是罕見之事。但在這種明顯涉及政治責任與公共觀瞻的事件上，「龍家班」人馬卻能把護主大戲演得如此高亢，把公私分際踐踏得如此徹底，這些人還有任何傷逝之痛嗎？

上有濫灌、戀棧的政務官，下必有阿諛、趨附的官僚，林佳龍的主秘之護主操作絕非特例。最近彰化地院判決一名退休員警在陳抗中被控「妨害公務」無罪，原因是，法官仔細比對警方37個密錄器畫面，發現竟有分局長指示員警以「假摔」方式對付陳抗者，然後以「現行犯」罪名將其逮捕。事實上，當天只有一名民眾在路旁陳抗，卻有大批員警包圍著他，還用假摔手法將他逮捕入罪。原因就在，上級下令不可以讓總統車隊聽到「汽笛喇叭」的聲音，警方就公然演出了這場坑人大戲。「護主」已到不惜造假。

意味深長的是，這名法官特別在判決書中提到：「確保少數人的聲音能被執政者及其他人聽見，正是民主社會最可貴的價值。」這段話，在濫權、戀棧、造假盛行的沒品政治文化中，彷如空谷足音！

台鐵 國民黨 民進黨

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