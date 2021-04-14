台鐵體檢報告 藍批蘇貞昌「衝衝衝變閃閃閃」

台鐵太魯閣號408車次事故，造成慘重傷亡。(本報資料照片)

台鐵 太魯閣號事故造成重大死傷，國民黨 昨天指出，行政院在普悠瑪事故後對台鐵總體檢報告卸責有「四大謊言」，包含行政院稱報告已交辦各部會執行，事實上只是「會議紀錄轉相關部會『查照』」，辯稱沒扣住報告卻遲了八個月才公開。國民黨發言人陳偉杰批評，行政院長蘇貞昌從過去的「衝衝衝」變「閃閃閃」，應知恥下台。

行政院發言人羅秉成回應，行政院2019年1月18日通過台鐵總體檢報告，1月21日就由院秘書長發函執行，交通部2月21日也發函台鐵依決議辦理相關事項，至今144項已完成109項。

羅秉成指出，台鐵安全事項優先處理，企業化、組織調整、票價、修法等改善建議就是待台鐵局盤整後由交通部提出，作為跨部會討論基礎，如現在正在執行中的台鐵全面軌道修復更新的99億(台幣，下同，約3.4億美元)「台鐵軌道結構安全提升計畫」就是蘇院長去年核定。他表示，蘇揆近兩年聽取部會建議和規畫後，核定的10億元以上鐵路建設金額總額，就超過2200億元。

太魯閣號重大事故，台鐵監控系統能否智慧防漏成改善重點。行政院東部辦公室近日表示，交通部已在前瞻計畫中編列34億元改善電務智慧化，但立院預算 中心調查發現，2019年編列近23億元預算，執行率僅五成多。

「過去沒錢不能做事，現在給錢也做不好。」民進黨立委林俊憲表示，台鐵這幾年相關計畫預算幾乎都照案通過，包含買列車1000多億元，270億餘元行車安全6年改善計畫，但執行效率與能力都堪憂。

國民黨立委洪孟楷說，台鐵預算執行效率長期不彰，今年底審台鐵局預算會從嚴要求，呼籲執政黨別只一味護航，置國人於險境。

另外，時代力量立院黨團認為政府採購法及貪汙治罪條例有諸多需強化的部分，主張政府採購法應設置「三振條款」，禁止違法廠商參與政府投標，違約除了沒收押標金也要科以5倍以下懲罰性賠償，並增設「不法關說罪」以遏止廠商賄賂。