促轉會報請延任1年 蘇貞昌挨批濫權 「行政黨競爭之實」

促進轉型正義委員會向行政院申請延任一年，將著重在加害者調查及威權體制的究責。記者曾原信／攝影

促進轉型正義委員會任務將在5月到期，促轉會主委楊翠昨天表示，轉型正義不能中斷，將根據「促轉條例」向行政院報請延任一年；對於外界質疑促轉會一再延任，楊翠強調，「我們不會變成萬年促轉會」。

行政院發言人羅秉成表示，促轉會的公文還未到行政院，行政院長蘇貞昌先前在立委質詢時已有表態，政院原則上會支持。

不過，「民間真相與和解促進會」表達反對及十分遺憾，要求蘇貞昌清楚說明，判斷促轉會應予延任的理由為何？真促會也說，促轉條例賦予行政院長單獨且絕對的權力，讓促轉會延任不受國會監督，若一而再、再而三讓促轉會予取予求，美其名是尊重獨立機關，實際上是行政院長濫權。

國民黨 則批評民進黨 以正義之名行政黨競爭之實，要求蘇貞昌不應同意延任，浪費人民納稅錢。

針對民團質疑促轉會若一再延任，不符合促轉條例精神，楊翠表示，促轉會成立近三年來，全體同仁兢兢業業依促轉條例執行各項工作，卻也從中發現，促轉條例之立法有時空背景，後續要持續落實推動轉型正義，有修正的必要，必須全面盤點、檢討與修正，因此促轉會接下來的工作，包括「貫徹究責」、「協力共進」及「深化法制」。

全面盤點 將力推三大工作

楊翠說，「貫徹究責」將聚焦於壓迫體制及究責為主的相關工作，這類工作無論就性質或所需職權，如調查權或執行層級而言，均宜由二級機關辦理，包括釐清壓迫體制與個案調查，例如提出加害者處置法案、政治檔案調查與審定；平復國家不法的部分，包括推動促轉條例增訂平復「行政不法」要件與事宜，並持續國家不法行為之調查及平復；對於處置威權象徵，未來將推動法制化，與文化部共同研議中正紀念堂處置方案。

楊翠也說，不管是哪個業務，都不會讓促轉會無限期延任下去，未來台灣 需要一個有時限的專責機關，來實行釐清壓迫體制與追究加害者責任等任務，同時也要落實將性質合適者，移至其他機關銜接。