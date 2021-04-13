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民間真促會：轉型正義勿成政黨提款機

記者丘采薇／台北13日電
促進轉型正義委員會12日舉行記者會表示，委員會經討論後將依據促轉條例第11條第1項規定，向行政院報請延任一年，促轉會主委楊翠（右）說明未來工作方向。(中央社)
促進轉型正義委員會12日舉行記者會表示，委員會經討論後將依據促轉條例第11條第1項規定，向行政院報請延任一年，促轉會主委楊翠（右）說明未來工作方向。(中央社)

促轉會昨天宣布將報請行政院再延任一年，「民間真相與和解促進會」表達反對。真促會強調，追求轉型正義是台灣社會的共識，但手段本身必須正當，不可長期處於脫法狀態，成為政黨的提款機，否則這樣得來的「真相」也不會被台灣社會所接受。

真促會表示，促轉會應致力於規畫未來政府機關的銜接方案，而非一再強調自己的重要性，違背原本階段性機關的法制規範；而依「促轉條例」，報請延任的要件是「未完成總結報告」，促轉會原本已將近完成的總結報告，昨天記者會居然隻字未提；促轉會的核心任務總結報告，究竟是否已經撰寫完成？還是寫好了卻不提出？

民間真促會指出，2019年10月9日，當時促轉會代理主委楊翠在立法院表示，促轉會正積極撰寫總結報告，因為總結報告需要嚴格的時程規畫，所以沒延任打算，並自信對促進及推動轉型正義相關政策規畫、需要的法案及永續性工作，都能在各機關持續推動；但去年3月，民進黨在總統大選勝選後，促轉會卻突然改口，要求延任一年。

真促會質疑，促轉會原本自信去年5月可結束工作，究竟是何重大因素必須再延任？延任一年後，並未達成預定兩大目標，竟然再度要求延任，難道楊翠在2019年於立法院的答詢只是信口開河？如果促轉會沒有列出具體可完成的工作清單，行政院也無法按照時程予以監督，是否就任其不斷延長？

台灣 民進黨

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