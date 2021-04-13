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新聞眼／促轉怠速 蘇貞昌卻容一再遲交延畢？

記者 林河名
行政院長蘇貞昌。(本報資料照片)
行政院長蘇貞昌。(本報資料照片)

促轉會將報請行政院再度延任。行政院長蘇貞昌先前雖已表態支持延任，但促轉會已在法定任期之外又延一年，蘇院長還要讓促轉會繼續「遲交」、「延畢」？

促轉條例第11條規定，促轉會應於兩年內就促轉事項，以書面向行政院長提出任務總結報告。條文雖規定「其於兩年內未能完成者，得報請行政院長延長之；每次以一年為限」，但解釋上，原則仍應於兩年內完成任務後解散，不能把例外延任視為常態。

促轉會成立後，即因「東廠事件」引發風暴，蹉跎兩年寶貴時間，交不出任務總結報告；去年報請延任一年，如今又要延任，「遲交報告」竟成為不必解散的理由，不但有違「促轉」立法意旨，更是倒果為因。

「民間真促會」反對一延再延，舉出許多有力理由，包括現任主委楊翠兩年前提到正積極撰寫總結報告、沒有延任打算，並自信相關政策規畫、法案及永續性工作都能在各機關持續推動。當初表示「會盡力而為」，現在卻說「還需要時間」，也讓人懷疑，縱再延任一年，恐怕還要再延？

轉型正義固然重要，但遲來的正義並非正義，因此需要「促進」轉型正義。然而，促轉會運作三年，顯未回應外界對「促轉」的急切，卻代之以「慢轉」、甚至「空轉」，讓轉型正義形同「怠速」。

依現行規定，促轉會延任不受國會監督，卻完全取決於行政院長。蘇貞昌一再核准促轉會延任，已有濫權之虞；再者，對照太魯閣號事故發生後，外界質疑蘇當初不核定「台鐵總體檢報告」，也不成立改善推動小組，如今若竟核定促轉會一延再延，難道不畏「只准促轉，不思改革」之譏？

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