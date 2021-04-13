日政府拍板核廢水入海 外交部：密切關注相關動向

外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影

日本 政府今早相關部長會議後，已決定將福島核一廠核廢水排放入海的方針，預定兩年後開始放流。外交部發言人歐江安今天表示，外交部未來將持續向日方表達台方的關切，並密切關注相關動向；中華民國外交部次長田中光昨天則在立法院外交國防委員會答詢表示，已發電報請駐日代表處向日本表達關切及了解進程；台日2014年有簽訂「核能管制資訊交流備忘錄」，日方若要做任何改變，應先通知台方。

日媒報導，日本政府今開會決定，將核廢水稀釋到氚濃度降至日本國家標準的40分之一，兩年後開始排放入海。該提案遭地方漁民強烈反對。

歐江安今天在外交部例行記者會上表示，這個案子涉及海洋環境、生態保育及台人健康安全等面向，外交部高度重視，並配合主政機關行政院原子能委員會多次向日方表達關切，籲請日方務必重視台灣 權益，並依據2014年「台日核能管制資訊交流備忘錄」的互惠精神，儘早將研議結果及處理方式通知台方。此外，外交部也將台灣環保團體憂慮傳達給日方，要求日方正視各界的多元意見。

國民黨 立委溫玉霞、林德福昨天質詢時皆關注此案。溫玉霞詢問外交部，是否打算舉行國際記者會表達抗議？

田中光表示，此議題不光是台方關切、日本漁民也關注，外交部已發電報指示駐日代表處向日本表示關切，盼能提供確切資訊。

林德福說，日方此舉將嚴重汙染海洋生態，呼籲外交部向日台交流協會表達台方嚴正關切且反對此方案的立場。田中光說，科學數據還沒完全出爐，日方只有兩種方法，一種是排入大海、一種是排入大氣，兩種對環境都會有嚴重影響。

立法院外委會昨邀請外交部、經濟部、國發會、農委會、經貿談判辦公室等11個部會，就「新南向政策五年總體檢」專案報告並備詢，但各機關首長全數缺席，由副手代打。

國民黨立委江啟臣質詢時開罵：「該負責的都不來！」立委陳以信也批評，蔡政府口口聲聲重視新南向，但從面對立法院的消極態度，可見一斑。