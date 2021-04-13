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黑白集／政治操作 民進黨真會掌握時機

黑白集
民進黨。(取材自民進黨官網)
民進黨。(取材自民進黨官網)

討論了許久，民進黨終於決定，行政院和立法院都不提公投對案；理由是：蔡總統認為當務之急「須全力處理太魯閣號事故」。事實上，公投案與台鐵事故毫無瓜葛；只能說民進黨很懂得「掌握時機」，知道目前民怨不可碰。

提不提公投對案，民進黨內意見不一，爾虞我詐，衝突一觸即發。太魯閣號事故，其實給民進黨一個「一致對外」的理由，其他善後、改革台鐵等都只是提供下台階罷了。要論利用事故當下台階，民進黨最近種種「趁亂作怪」的演出，已到讓人嘆為觀止地步。

例如，與王定宇傳出緋聞的顏若芳，原已暫停民進黨發言人職務，最近悄悄復出；因緋聞形象受創的「海派」，也大動作宣示將投入明年選戰。更誇張的是，在「中天下架、華視上架」後，華視突然任命海派媒體人陳雅琳為「華視新聞台台長」，為醜陋的「52台三部曲」再添一抹綠意。

此外，台電突襲重啟中火3號機組，內政部要國民黨「改黨徽」，也都是蔡政府「掌握時機」的傑作。民進黨看準最近輿論焦點都對準台鐵事故，無暇顧及其他；此際乘虛而入，許多醜事就趁亂混過去了。

論政治操作，民進黨是一流高手。遺憾的是，蔡政府若肯把政治操作的心思花在治國上，有些悲劇或許就能避免。

民進黨 台鐵 公投

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