林佳龍打包求去 藍：交通部主秘動員「保龍」

交通部長林佳龍。(本報資料照片)

太魯閣號 事故後第11天，交通部長林佳龍昨現身台東市立殯儀館為罹難者致哀，他說，已遞出書面辭呈給行政院長蘇貞昌，「希望長官能成全批准」，林強調離開前會做好善後工作，盡最大的政治責任和良心責任，對辭去部長後的生涯規畫目前還沒有想法。

林佳龍昨由立委劉櫂豪等人陪同，中午先到醫院探視太魯閣號事故傷者，代表蔡英文總統致贈慰問金；下午轉往台東市殯弔唁罹難者，慰問家屬，也了解家屬是否需要協助。

「我辦公室目前已在整理打包」，林佳龍說，對辭部長職已表達得很清楚，並已遞交書面辭呈，「希望長官能夠成全」，在此之前會盡最大政治和良心責任，其他等事情告一段落後再說，目前尚無其他生涯規畫。

國民黨 立法院黨團昨批評，罹難者「頭七」剛過，卻傳出交通部主任秘書黃荷婷公開串連工會及團體慰留交通部長林佳龍，上演現代版籌安會「保龍黨」爛戲。國民黨團書記長鄭麗文感嘆，亡者屍骨未寒，林佳龍還在為自己的官位奮戰，到底要多少亡魂，才能喚醒民進黨政客的良心？她要求行政院長蘇貞昌一併下台，蔡英文總統公開道歉。

鄭麗文指出，林佳龍請辭後，包含中華民國旅館商業同業公會、小客車租賃商業同業公會、台灣 省旅館商業同業公會聯合會、全國駕駛員職業總工會、旅行商業同業公會全國聯合會、中華郵政工會、台灣區觀光協會聯合會、桃園國際機場企業工會、民宿協會全國聯合會、中華電信工會，都出來力挺，「背後導演就是黃荷婷」。

鄭麗文表示，這些團體敢怒不敢言，看不下去才向國民黨團爆料，「這不是惡心可形容，根本就是可惡、無恥！」

不過據悉，林佳龍去職已成定局，時間點就在太魯閣號事故罹難者辦完聯合公祭及受損的東正線通車之後，大約4月20日左右；在此之前，蘇貞昌可能當面約談林佳龍再准辭。

黨政人士指出，林佳龍這幾天都在忙著善後，告一段落就會離任，與國民黨猜測的「戀棧」毫無關係，林佳龍也不可能留下。