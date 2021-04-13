政院連日開會 蘇貞昌促兩月內檢視全台鐵路

立法院交通委員會12日赴新北市貢寮區福隆考察台鐵地錨邊坡改善工程，圖為福隆車站北邊台二丙線旁的邊坡工地。(記者邱瑞杰／攝影)

太魯閣號 事故引發台鐵 改革討論。行政院長蘇貞昌連日召集官員開會，昨天要求兩個月內檢視全台鐵路，凡有異物入侵軌道危害情形及風險較高路段，包含隧道洞口處，優先比照高鐵，以紐澤西護欄等方式，建置防護措施。

蘇貞昌日前宣布已核定台幣460億元預算 ，挹注花東鐵路電氣雙軌化工程，並將親自緊盯台鐵改革進度。蘇揆周日召集行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、工程會主委吳澤成、交通部次長王國材、台鐵代理局長祁文中等人，分別開多場會議，聽取報告。政院昨天開會再討論，確定台鐵改革將以安全、安定、轉型三面向著手；包括針對台鐵局進行中的25處「異物入侵監視預警系統」，蘇貞昌要求盡速辦理，力求如期、如質完成。

幕僚指出，軌道安全部分，蘇貞昌要求確實執行已核定的六年近百億台幣軌道安全更新計畫。目前執行中的「鐵路安全改善六年計畫」中的「邊坡安全防護工程」，也要求台鐵盤點有邊坡穩定疑慮的地點，優先建立工程與預警系統。

政院指出，台鐵局應在兩個月內，檢視環島沿線千餘公里，包括隧道洞口處、鐵公路交會跨路橫越處或鄰近上邊坡軌道的路段等，凡有異物入侵軌道危害情形及風險較高的路段，優先比照高鐵，以紐澤西護欄等方式建置實體防護措施，並同步擴大評估「異物入侵預警系統」，確保行車安全。

立法院交通委員會昨視察台鐵邊坡改善工程，除要求台鐵拴緊螺絲，重建國人信心，也要求政府加強防堵廠商借牌或負責人借屍還魂情形。台鐵局代理局長祁文中承諾會再全面盤點待改善邊坡，迅速補足軌道保全不夠的部分。