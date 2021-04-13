我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

政院連日開會 蘇貞昌促兩月內檢視全台鐵路

記者鄭媁、王思慧／台北13日電
立法院交通委員會12日赴新北市貢寮區福隆考察台鐵地錨邊坡改善工程，圖為福隆車站北邊台二丙線旁的邊坡工地。(記者邱瑞杰／攝影)
立法院交通委員會12日赴新北市貢寮區福隆考察台鐵地錨邊坡改善工程，圖為福隆車站北邊台二丙線旁的邊坡工地。(記者邱瑞杰／攝影)

太魯閣號事故引發台鐵改革討論。行政院長蘇貞昌連日召集官員開會，昨天要求兩個月內檢視全台鐵路，凡有異物入侵軌道危害情形及風險較高路段，包含隧道洞口處，優先比照高鐵，以紐澤西護欄等方式，建置防護措施。

蘇貞昌日前宣布已核定台幣460億元預算，挹注花東鐵路電氣雙軌化工程，並將親自緊盯台鐵改革進度。蘇揆周日召集行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、工程會主委吳澤成、交通部次長王國材、台鐵代理局長祁文中等人，分別開多場會議，聽取報告。政院昨天開會再討論，確定台鐵改革將以安全、安定、轉型三面向著手；包括針對台鐵局進行中的25處「異物入侵監視預警系統」，蘇貞昌要求盡速辦理，力求如期、如質完成。

幕僚指出，軌道安全部分，蘇貞昌要求確實執行已核定的六年近百億台幣軌道安全更新計畫。目前執行中的「鐵路安全改善六年計畫」中的「邊坡安全防護工程」，也要求台鐵盤點有邊坡穩定疑慮的地點，優先建立工程與預警系統。

政院指出，台鐵局應在兩個月內，檢視環島沿線千餘公里，包括隧道洞口處、鐵公路交會跨路橫越處或鄰近上邊坡軌道的路段等，凡有異物入侵軌道危害情形及風險較高的路段，優先比照高鐵，以紐澤西護欄等方式建置實體防護措施，並同步擴大評估「異物入侵預警系統」，確保行車安全。

立法院交通委員會昨視察台鐵邊坡改善工程，除要求台鐵拴緊螺絲，重建國人信心，也要求政府加強防堵廠商借牌或負責人借屍還魂情形。台鐵局代理局長祁文中承諾會再全面盤點待改善邊坡，迅速補足軌道保全不夠的部分。

台鐵 預算 太魯閣號

上一則

福島核廢水將入海 台灣廢核平台痛批日本以鄰為壑

下一則

指示員警「假摔」對付反年改 督察長遭拔官

延伸閱讀

一延再延 促轉會報請延任1年 蘇貞昌挨批濫權

一延再延 促轉會報請延任1年 蘇貞昌挨批濫權
新聞評論╱太魯閣號頭七剛過 蔡英文只關心臉書觸及率

新聞評論╱太魯閣號頭七剛過 蔡英文只關心臉書觸及率
民怨延燒、黨內蠢動 8月公投 蘇貞昌閣揆保衛戰

民怨延燒、黨內蠢動 8月公投 蘇貞昌閣揆保衛戰
新聞評論／交長越級請辭與央行副總裁跨朝舞劍

新聞評論／交長越級請辭與央行副總裁跨朝舞劍

熱門新聞

台鐵太魯閣號事故釀50死，逾200傷。(本報資料照片)

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

2021-04-06 04:44
旺中集團董事長蔡衍明。（本報系資料照片）

蔡衍明家族爆2.18億元掃貨星國豪宅 整棟20戶全包了

2021-04-06 23:33
蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

美媒：HFX論壇欲頒「馬侃獎」給蔡英文 加國揚言撤贊助

2021-04-12 01:44
李義祥（中）。記者王思慧／攝影

群組對話曝光 李義祥早知連假須停工還回報施工進度

2021-04-06 10:22
太魯閣號事故殉職駕駛袁淳修的遺體火化後，明天將搭火車回台中，由同事送他最後一程。圖／取自臉書

最後仍拚命救乘客...太魯閣號駕駛骨灰運回家 同事送最後一程

2021-04-05 17:14
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓