新聞評論／台鐵事故成照妖鏡…蘇貞昌施政只圖速成 是災難源頭

台鐵太魯閣號出軌事故釀重大傷亡，國民黨立法院黨團總召費鴻泰（右）、書記長鄭麗文（左）日前舉牌要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍等人下台。(中央社)

太魯閣號出軌意外事故，除讓大家看到台鐵 的系統性失靈，更讓人看清蘇內閣怠於台鐵改革的真實面目。連日來，行政院不斷辯解，甚至移花接木，都掩飾不了閣揆蘇貞昌對台鐵改革的漠視。這一切，其實都根源於蘇揆只圖速成政績的施政風格。

蘇貞昌自詡是「行動內閣」，凡事講求速效，因為如此最能凸顯他「會做事」，可以製作哏圖放上粉專強力放送。各部會官員都知道，蘇揆的名言是：「我的施政都是以一年為限」，要求所有計畫必須在一年內見效。但政府施政有短、中、長期規畫，只問一年成效，怎麼推得動需要長期擘畫的基礎工程？台鐵的百年沉痾，哪裡是一年改革得了？但蘇揆凡事只求速效，形塑了他抓小放大的施政風格，不僅欠缺遠見，也讓國家陷入盲轉危機。

因此，大家看到他親臨中角灣衝浪基地檢視沙灘是否夾雜石塊，為了醫院院長答不出停車格數量當眾發飆，要求農委會一年內移除外來種埃及聖䴉及銀合歡等。然而，這些都屬於部會乃至三級機關範圍的政策，需要由閣揆親自督導嗎？國家沒有更重要的事嗎？

蘇貞昌動輒對瑣碎庶務發飆，但許多閣揆應定期召集的重要全國法定會議，諸如治安、食安、毒品防治、性平等會報，卻被踢爆長期嚴重停擺。說穿了，召開這些會議無法製作哏圖宣傳，他便無心投入。以台鐵改革為例，他在普悠瑪事故後接任閣揆，竟袖手不核定台鐵體檢報告。最近，他眼見輿論究責焦點逐漸轉向自己，趕緊推說該報告不需核准即可逕自執行，並稱待改善項目144項已完成109項。但如果他真的盯緊台鐵的改善，這次會白送49條人命嗎？

這番「執行率」的巧詞，正好讓其失職露了餡。台鐵待改善事項事涉不同規模，理應依權責分由台鐵、交通部、行政院分級列管。其中，軌道改善工程或可由台鐵執行，但包括票價調整、組織定位與改造、鐵路法修法等問題已超越交通部層級，須由行政院推動。蘇貞昌說已通函各部會執行，試問，他自己的角色何在？難道院長一聲令下，就算責任已了？即使管一家公司，也沒這麼輕鬆吧！

蘇揆自知馬腳已露，趕緊翻出過去兩年來由副院長及秘書長主持的台鐵相關會議，為自己諉過卸責。但細看會議內容，卻多半是台鐵去年中發生成功段斷軌後所召開的改善會議，所涉只是低階技術性問題，也與改善台鐵體質和財務兩大痛點無關。蘇內閣打迷糊仗推諉，真的功夫一流。

最近，在野黨還揪出，蘇揆上任後主持的100多次院會中，僅三次提到台鐵。而且，內容是關於乘客為了寵物鼠的口角風波、疫情 班次安排及感謝搶修列車，沒有任何1項與行車安全或改革台鐵病灶有關。台鐵意外事故連連，可說是官員長期怠惰下的人禍。

除了台鐵，蘇揆對於其他吃力不討好的體制問題，也從不願花心力解決。討論多時的行政院組改最後一哩路，到他手上便完全停擺。例如，前年他即興發起「向山致敬」活動，宣布開放山林。但去年民眾登山活動因疫情活動而大增，亂象四起，凸顯登山活動沒有主管機關；登山相關事業如登山社、高山協作等，也沒有目的事業主管機關。行政院為此召開了幾次會議，也了解問題所在，但蘇揆就是不想處理。

以蘇揆這種凡事只問一年成效的領導風格，今天台灣 不會有竹科，更不會有台積電，卻只會一次又一次因人禍發生災難。高官短視近利，正是台灣最大的悲哀。