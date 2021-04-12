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迎戰4公投 蔡拍板不提對案 藍：炒熱對民進黨不利

記者丘采薇、李承穎／台北12日電
針對8月公投，蔡英文總統11日在官邸邀集黨內高層會商，達成「不提公投對案」共識。圖為蔡總統（右）日前與行政院長蘇貞昌（左）一同出席會議。 （本報資料照片）
針對8月公投，蔡英文總統11日在官邸邀集黨內高層會商，達成「不提公投對案」共識。圖為蔡總統（右）日前與行政院長蘇貞昌（左）一同出席會議。 （本報資料照片）

因應8月公投日，蔡英文總統昨天上午於官邸召集執政黨內高層會商公投案對策，終拍板確定不提公投對案。總統府發言人張惇涵轉述，蔡總統並指示，民進黨作為執政黨，必須負責任、傾全力向社會各界說明，「我們相信，透過正面論述、積極說明，讓民眾充分了解資訊後，可以化解社會疑慮，共同為台灣的未來做出正確選擇。」

由於府院在開會前就已經形成共識，傾向不自提公投案，昨天會議大約進行一個多小時就結束；各方就提出對案的利弊影響闡述看法，最後蔡總統希望政府不要激化社會對立，指示正面論述、溝通對話並努力化解社會疑慮，黨內總算有一致方向。

面對8月公投逼近，是否提出對案，一直在民進黨內部激辯，相關問題在每周3舉行的黨政平台會議也討論許久。據了解，府院高層在3月底就已經會商，決定原則上以不提對案方式迎戰，蔡總統思考須尊重公投在民主上的嚴肅性，希望透過正面論述，並與社會積極說明；政院態度也認為，透過正面說明便可以迎戰公投，可說服支持者對四大公投案投下反對票。

這段期間，行政院的態度一直傾向不提對案，但是黨內大約有八成立委都認為應該提出一、兩項對案，較有利於向基層支持者宣傳及說明。

也因為黨內對於是否提出公投對案一直沒拍板，派系彼此猜忌、互相放話，對於媒體報導也很敏感；期間還發生有政院幕僚看到公投相關新聞就打電話到立法院長辦公室質疑「到底怎麼回事」的插曲，但立院方面對外一再重申「議長中立」，不希望再節外生枝。

太魯閣號事故發生後，黨內主戰派立委深知「提對案時機已過」，不可能在國家遭遇嚴重傷亡事件之後還提對案「拚政治」。因為，若執意要提對案，勢必遭在野黨批判試圖轉移焦點，反而更不利。眼看立院已來不及提出、行政院始終沒有提對案的意思，黨內也都明白提對案機會微乎其微，但蔡總統昨天高層會議，對凝聚黨內共識已是不能省的動作，對政院的支持，也有不希望當前政治氣氛節外生枝的用意。

對於民進黨決定不提公投對案，國民黨認為是預料之中，因為提對案炒熱公投，對民進黨不利；民眾黨也認為，應該直球對決，把政策講清楚，才不會變成政黨對決，讓公投議題失焦。

公投 民進黨 台灣

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