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黑白集／黨徽無需更改 民眾腦筋比政府清楚

黑白集
內政部報告表示，國民黨徽（右）宜尊重國徽，適度調整。（本報資料照片）
內政部報告表示，國民黨徽（右）宜尊重國徽，適度調整。（本報資料照片）

有時候，政府會煞有介事地提出很笨的問題，自以為可以考倒誰。但在老百姓看來，這類問題根本沒必要回答，因為命題本身就是錯的。最近內政部要求國民黨改「黨徽」，正是這種情況。

1月間，時代力量提案要求內政部評估修改「國徽」的必要性。內政部思考了兩個多月，最近要求國民黨「改黨徽」，理由是「黨國不分」的時代已過。但台灣民眾可不是吃素的，大家都知道「黨徽」的存在早於「國徽」，而國徽標誌正是源起國民黨革命成功。內政部要國民黨改黨徽，根本搞錯對象；國民黨也放話，叫民進黨有種改國徽。

根據本報的網路投票，在問到應該改國徽或改黨徽時，已投票的四千多人中，有九成一回答「國徽和黨徽都無需更改」；僅有四趴認為應該改國徽，四趴認為應該改黨徽。這個答案，等於給內政部和時代力量各一個大耳光：別在那裡無病呻吟了，國徽和黨徽都沒有問題！

國徽和黨徽很像，反映的是一百多年前國民黨創建中華民國的歷史事實；九成多的民眾覺得不必修改，因為他們承認這個歷史事實。民進黨和時代力量的國家認同不一樣，但得等到他們對國家有更多實際貢獻，再談修改才有可能。

說「黨國不分」的年代已過，其實很諷刺，民進黨不是正朝那裡邁進嗎？（轉載自聯合報）

國民黨 內政部 民進黨

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