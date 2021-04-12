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新聞評論／交長越級請辭與央行副總裁跨朝舞劍

聯合報社論
林佳龍。（自材自臉書）
林佳龍。（自材自臉書）

台鐵太魯閣號發生重大災難，交通部長林佳龍先向蔡總統口頭請辭，後再向行政院長提書面辭呈；此舉遭黨內政治人物批評是「越級請辭」，把「私人關係」放在體制之前。事實上，這只是蔡政府內部亂象的一環，鐵路局長人事懸缺3個月未補，林佳龍在立法院對此支支吾吾，恐也與所提人選始終未獲蘇貞昌同意有關。簡言之，「蔡蘇體制」的恐怖平衡，已到了妨礙政府正常運作的地步。

對於「越級請辭」的質疑，林佳龍辯稱，因為他的人事任命案是總統和院長決定的，所以先向蔡總統請辭。這樣的答覆，只是愈發坐實蔡政府體制紊亂的批評。根據憲政原則，交通部隸屬行政院管轄，林佳龍請辭理應向蘇貞昌提出，他卻先向蔡英文口頭請辭，明顯不符體制。也難怪，政壇認為林佳龍先向總統「試請辭」是在祈求慰留；但蘇貞昌後宣稱「收到請辭訊息」，目的則在斷其後路。一個請辭，刀光劍影。

這齣拖拖拉拉的請辭大戲，不僅和蔡蘇體制的權責紊亂有關，也和民進黨派系的分贓息息相關。林佳龍是「正國會」領袖，他一失勢，立即打亂蔡英文的派系平衡布局；要由誰或什麼派系來填補，均煞費心思。若放手由蘇貞昌任命，這兩年伺機坐大的蘇系勢力將更擴張，不僅其他派系愈發不滿，蔡英文也會備感威脅。

這些心結，從台鐵局長懸缺3個月未補，即可窺知問題嚴重性。蔡政府近年用人，常常是一批批官員從地方順勢湧進中央，賴清德升任閣揆時從台南帶進一批，陳菊入府時從高雄帶進一批，鄭文燦在機場相關事業安插了一批，林佳龍出任交通部長時也從台中帶進一批「龍家班」。這些暴得大位的地方人馬，未必具有全國性的管理瞻矚和能力，因此導致中央政府決策品質不斷下降。更糟的是，民進黨派系不斷忙於爭權卡位，許多職位不斷換人，仍無助於提升政府職能。

無獨有偶，中央銀行最近也發生「跨朝打怪」的事，和林佳龍的越級辭職事件互為輝映。事件緣起是，兩名央行現任理事和一名前任理事共同出版《致富的特權》一書，批評過去20年央行的低利率、低匯率，除助長房價上漲，並阻礙產業升級，造成薪資低迷及人才外流。受矚目的是，除了3名前後任理事參與，現任央行副總裁陳南光更寫了推薦序，被外界解讀為「項莊舞劍」，明批前央行總裁彭淮南，劍指現任總裁楊金龍，意在阻止楊金龍連任。

之所以有此揣測，原因是陳南光2018年才由總統任命進入央行，他又是陳師孟的學生，被認為和陳吉仲一樣是顏色正確且受寵的「小英男孩」。但陳南光既身在體制，又有其他理事為其盟友，為何不能在央行內部據理力爭，而要用出書或投書的方式從外部圍攻央行？

從林佳龍的越級請辭，到陳南光的跨朝舞劍，乃至於蘇貞昌的大權一把抓，都顯示了蔡政府踰越體制的用人任事，已到了難以正常運作的地步。試想，凡事都要問權力靠派系，專業還有容身之地嗎？

央行 蔡英文 台鐵

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