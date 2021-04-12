民怨延燒、黨內蠢動 8月公投 蘇貞昌閣揆保衛戰

國民黨立委反萊豬，上會期發動「內臟攻擊」，行政院長蘇貞昌（中）站在立院備詢台，一度面帶微笑環視四周。（本報資料照片）

民進黨 執政高層11日在總統官邸會商，終於達成「不提公投 對案」決議。雖然黨內辯論數月，但行政院堅持不提對案的態度從未改變，接下來8月28日將面對4項公投，行政院勢必也是壓力最大的一方；再加上太魯閣號事件延燒，讓行政院長蘇貞昌形同面臨「閣揆保衛戰」。

蘇貞昌上任已兩年多，橫跨蔡英文總統兩個任期，地位始終屹立不搖。但8月4項公投可說是蘇揆最大考驗，攸關能否穩坐閣揆大位到2022年地方選舉之前；眼看藍營發起的「反萊豬」公投漸漸在各地點燃戰火，府院黨高層都很擔心民怨會一路燒到8月。

黨內原本預估，蘇貞昌只要鞏固防疫成果，並於今年8月壓制「反萊豬」公投，閣揆大位就可以一路做到2022年地方選舉之後。主要因為「反萊豬」是最棘手的一案，尤其許多民進黨立委因為在立法院贊成萊豬進口，早已傷痕累累；豈料，隨後又冒出「護藻礁 」公投，讓形勢更加嚴峻。如今行政院決定不提公投對案，公投一旦通過，政院難卸其責，加上太魯閣事故，在野黨直攻蘇貞昌，更讓蘇近來壓力倍增。

蘇貞昌再次入主行政院，光是獨特的霸氣與黨內地位，就令各派系不敢放肆作亂。但最近面臨公投議題，黨內蠢蠢欲動，放話不斷，派系間也互相攻擊。民進黨昨雖定調「正面論述、積極說明」，但蘇內閣如何能避免對立，又要避免公投議題通過危機，屆時派系加上究責，免不了又將是一陣腥風血雨。