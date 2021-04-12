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強攻8月公投 國民黨定位2022前哨戰

台灣新聞組／台北12日電
公投戰開打，國民黨主席江啟臣下達作戰令。（本報資料照片）
公投戰開打，國民黨主席江啟臣下達作戰令。（本報資料照片）

蔡英文總統昨召集黨內高層會商公投案對策，拍板決定行政院及立法院黨團皆不提公投對案。國民黨認為是預料之中，並定位為「828公投是2022選舉的前哨戰」，且好奇民進黨接下來將如何宣傳政策正當性。

據台北中國時報報導，國民黨日前召集22縣市議會黨團書記長到中央黨部開會，說明828公投相關事宜，黨主席江啟臣親任公投任務推動小組召集人，兼任公投小組副召集人的祕書長李乾龍、立院黨團總召費鴻泰，以及文傳會主委王育敏、組發會主委李哲華等人說明828公投如何加強宣傳及催票。江啟臣下達作戰令，將成立戰情中心，並要求黨籍縣市議員加強宣傳公投，提前為2022練兵操兵。

報導指出，李哲華表示黨中央將以立委選區為原則，到各地舉辦「宣講場」，邀當地黨公職、小組長等幹部參與，成為在地方宣傳公投的種籽教師，配合全國逾500場以上的街講。

另據本報系聯合報報導，費鴻泰強調，國民黨接下來會在500場街講向民眾說明「護食安、護藻礁」的重要性。國民黨公投小組執行長、立委林為洲說，民進黨若提對案，主文內容要寫什麼？是要提護萊豬？還是不顧藻礁？這都跟自己過去的價值矛盾。

國民黨文傳會主委王育敏則質疑，民進黨接下來也要下鄉宣傳，讓人好奇是要如何洗腦民眾？難道他們是要告訴民眾萊劑沒有毒？吃萊豬不會影響身體健康嗎？還是公投綁大選不是過去民進黨的主張，不符合人民當家作主理念？民進黨違反民意開放萊豬，背離自己過去公投綁大選的主張，再怎麼宣傳，也不會得到多數支持。

公投 國民黨 民進黨

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