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韓江連同框熱絡 喊「國民黨加油」韓拱手致謝勸進聲

記者朱冠諭、陳俊智╱桃園12日電
高雄市前市長韓國瑜（左起）、國民黨主席江啟臣與智庫副董事長連勝文合影，高呼「國民黨加油」。（記者黃義書╱攝影）
高雄市前市長韓國瑜（左起）、國民黨主席江啟臣與智庫副董事長連勝文合影，高呼「國民黨加油」。（記者黃義書╱攝影）

陸軍官校專修班校友會昨天在桃園成立時「星光雲集」，國民黨主席江啟臣、前高雄市長韓國瑜與國民黨智庫副董事長連勝文難得同台，三人互動熱烈、同框合影高呼「國民黨加油」。韓、江避談黨主席競選敏感話題；江表示三人對黨主席選舉一事，「在現場完全沒有提到，請大家不要想太多」；連勝文則大方表態說「支持我自己」。

影音來源：聯合影音網

陸軍官校專修班培育不少軍官，至今至少4萬餘人，其中不少高階將領。韓國瑜是陸軍官校出身，在場多是大學長或小學弟，等於「自家人」場子，一出場最受歡迎，支持者沿路高呼「韓國瑜加油」、「韓國瑜我愛你」等口號，花了近五分鐘才走到座位。

韓離開時，也被支持者簇擁包圍，還有人手持國旗，趴在他的座車上高喊「韓總選黨主席」、「救救中華民國」；他也被推舉為第40期校友會名譽理事長。面對眾人大喊選黨主席的「勸進聲」，韓國瑜一律拱手致謝，未正面回答。

江啟臣與連勝文雖非陸軍官校學生，但致詞時不忘強調自己或家人與軍方淵源，並喊出「撥亂反正」、「團結」口號，試圖拉近與專修班成員關係；兩人也有不少支持者爭相合影。

韓、江、連三人在現場互動熱烈，連勝文最先到場，還特意在門口等韓國瑜一起進入，兩人同桌頻繁交談；江啟臣比兩人晚了近半個小時，韓國瑜主動介紹「國民黨主席江啟臣到了」，並邀江上台致詞，兩人在台下也互相寒暄；三人並在眾人簇擁下同框合影，韓國瑜與現場群眾一同高唱軍歌「勇士進行曲」。

國民黨前主席洪秀柱也受邀，被問到黨魁要支持誰？她說：「誰的理念與我相近，我就支持誰！」但也說目前有意人選都未明白說出理念；至於韓國瑜要不要參選？要看他自己意願，怎麼強迫也沒用。

韓國瑜 國民黨 連勝文

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